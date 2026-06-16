新作発表のたびに話題！PEACH JOHNから「巨匠のブラ」シリーズが今年も登場。最新作は喜多川歌麿《ポッピンを吹く女》が６月１７日(水)に発売。

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株式会社ピーチ・ジョン


株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤　恒地）は、時代を超えて愛される、絵画の名作からインスパイアされた「巨匠のブラ」シリーズを2026年6月17日(水)に発売いたします。




“巨匠たちの名画を、現代のランジェリーに落とし込んだら？”そんな発想から誕生した「巨匠のブラ」シリーズ。


ピーチ・ジョンの人気デザインブラシリーズとして、これまで世界中の偉大な芸術家の傑作を緻密に再現。手の込んだ刺しゅうレースやプリント、立体的なモチーフの縫い付けなど、さまざまな手法を駆使し、まるで名画からそのまま出てきたようなデザインで発売する度にSNSでも話題の人気シリーズです。


最新作はTVドラマでも注目され、版元・蔦屋重三郎とのコンビで活躍した浮世絵師、喜多川歌麿の代表作《ポッピンを吹く女》をモチーフにしたランジェリーが登場。




「巨匠のブラ」特設ページ：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-kyosho/


「巨匠のブラ」シリーズ


・新作「歌麿チェック」



巨匠のブラ［歌麿チェック］

最新作は希代の浮世絵師、喜多川歌麿（きたがわ・うたまろ）による美人画がモチーフ。


喜多川歌麿は江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、美人画の名手として知られる。カップには代表作『ポッピンを吹く女』をメインに、桜などを組み合わせた華やかな刺しゅうをアシンメトリーに配置。サイドベルトは、女性の着物をアレンジした格子＆桜柄のプリント。



機能・バストメイク



巨匠のブラ［歌麿チェック］

Ｌ字型ワイヤーのカップでバストを寄せ上げて、着け心地は軽く、ふっくら谷間をメイク。


ショーツ、ソングは『ポッピンを吹く女』の女性が着ている、格子＆桜の華やかな柄をアレンジしてパワーネットにプリントを全面に使用し、ルックスもはき心地も軽やかな仕上がり。



巨匠のブラ［歌麿チェック］

「巨匠のブラ」


価格: \4,500（本体価格\4,091）


サイズ:B～Fカップ UB65/70/75


https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10244601105/




ショーツ


価格: \2,100（本体価格\1,910）


サイズ:S、M、L


https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10244611102/




ソング


価格：\2,100 (本体価格 \1,910)


サイズ：S/M、M/L


https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10244621107/




NEWカラー（新作）： 歌麿チェック


※すべて6/17発売




PEACH JOHN公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/


PEACH JOHN「巨匠のブラ」特設ページ：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-kyosho/