【情報解禁】世界的大人気サッカーアニメ『キャプテン翼』の新作スマホゲーム『キャプテン翼 ：My Golden XI』が本日より全世界(※1)でサービス開始！

株式会社ALPSE

株式会社ALPSE（本社：東京都新宿区、代表取締役：和泉 晴）は、世界的大人気サッカーアニメ『キャプテン翼 (2018)』及び『キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編』を原作としたスマートフォン向け新作ゲーム『キャプテン翼 ：My Golden XI』（通称『マイイレ』）が本日より各アプリストアにて配信を開始したことをお知らせいたします。

(※1)一部地域を除く

■『キャプテン翼 ：My Golden XI』とは？

高橋陽一の原作による、世界的人気サッカー作品『キャプテン翼』を題材とした育成シミュレーションゲーム。

作中のスター選手たちをキミの手で特訓し、最強の「ゴールデンイレブン」を結成。宿命のライバルたちと火花を散らす熱いバトルが楽しめます。

キミだけのゴールデンイレブンを作り上げて、世界の頂点を目指そう！

■キミだけの最強選手を育てよう！

お気に入りの選手を選び、「特訓」で育成だ！

特訓中の選択次第で、最終的なステータスや獲得スキルが大きく変わるぞ！

すべては、キミの育成手腕にかかっている！

■最強イレブンを作り上げろ！

特訓で育成した選手を自由に組み合わせ、

キミだけの黄金（ゴールデン）イレブンを編成しよう！

育成選手に応じたポジションやフォーメーションの選択も、

最強イレブンへの鍵だ！

■熱い必殺技の数々がここに集結！

翼の「ドライブシュート」や日向の「タイガーショット」をはじめ、

誰もが知る"あの"必殺技の数々を忠実に再現！

必殺技を駆使して、並み居る強敵を打ち破れ！

■手に汗握る熱い試合に刮目せよ！

育て上げた最強イレブンで、ライバルたちと競い合おう！

自分の手で育てた選手たちの活躍を、その目に焼き付けろ！

「あそびなんかじゃない サッカーはおれの夢だ!!」

■世界を熱狂させる『キャプテン翼』について

＜作品紹介＞

1981年に『週刊少年ジャンプ』で連載が開始された高橋陽一による、大空翼と仲間たちの成長を描いたサッカー漫画の金字塔。国内外の多くの有名サッカー選手に影響を与えたことでも知られている。コミックスの全世界でのシリーズ累計発行部数は9千万部以上！

現在は、主人公である大空翼たちの成長を描くシリーズの続編「キャプテン翼 ライジングサンFINALS」が集英社の新ポータルサイト「キャプテン翼WORLD」にて、Webサイト限定で連載中です。

2026年3月31日（火）に連載45周年を迎え、サッカー少年たちの憧れであり続けています。

本作の原作となるアニメ『キャプテン翼』は2018年4月2日（月）から2019年4月1日（月）までの約1年間放送され、アニメ『キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編』は2023年10月1日（日）から2024年6月30日（日）の約8か月間放送され、テレビの前のサッカー少年たちに夢と熱狂を与えました。

さらに『キャプテン翼』のアニメは日本にとどまらず世界中で放送され、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、アラビア語など多数の言語に翻訳・吹き替えされて放送されました。

■ ゲーム基本情報

タイトル：キャプテン翼：My Golden XI

略称：マイイレ

ジャンル： 育成シミュレーションゲーム

対応OS： iOS / Android

価格： 基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

公式X（旧Twitter）：@Tsubasa_mg11JP(https://x.com/Tsubasa_mg11JP) @Tsubasa_mg11EN(https://x.com/Tsubasa_mg11EN)

公式サイト：https://captaintsubasa-mg11.com

アプリストアURL

- AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id6761321358- Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.alpse.pjct

権利表記：

(C)高橋陽一／集英社・2018キャプテン翼製作委員会

(C)高橋陽一／集英社・キャプテン翼シーズン２ ジュニアユース編製作委員会

※本プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在のものです。予告なく内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。