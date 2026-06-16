AHCグループが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用
株式会社デジタルプラス
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AHCグループ株式会社（代表取締役社長：荒木 喜貴、東証グロース：証券コード7083）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。
■今回のお取り組みについて
AHCグループ適時開示：https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03937/f1933dcd/5047/443e/8c37/4163aa446494/140120260612568986.pdf
■デジタルフィンテック運営サービスについて
・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/
・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/
・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/
■株式会社デジタルプラス 会社概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/329_1_5e8831f93d08f0b01e98edff7f354566.jpg?v=202606160151 ]
■株式会社デジタルフィンテック 会社概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/329_2_dc33d658c1531d95ac56ffe5e9aff7f4.jpg?v=202606160151 ]
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社デジタルプラス 担当 石渡
TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp
【当リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社デジタルプラス PR担当 諸星
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