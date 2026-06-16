【TVCM情報】世界的レジェンドのアンドレス・イニエスタ氏が新作スマホゲーム『キャプテン翼:My Golden XI』の公式アンバサダーに就任！

株式会社ALPSE

株式会社ALPSE（本社：東京都新宿区、代表取締役：和泉 晴）は、世界的大人気サッカーアニメ『キャプテン翼 (2018)』及び『キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編』を原作としたスマートフォン向け新作ゲーム『キャプテン翼:My Golden XI』（略称 マイイレ）の公式アンバサダーに、世界的レジェンドプレイヤーであるアンドレス・イニエスタ氏（以後、イニエスタ氏）が就任したことをお知らせいたします。

■世界的レジェンド、イニエスタ氏が公式アンバサダーに就任！

この度、かつて世界最高峰のミッドフィルダーであり、自身も幼少期から『キャプテン翼』の影響を受けて育ってきたイニエスタ氏が、本作の公式アンバサダーに就任いたしました。

同氏が歩んできたフットボール人生と、作品への深いリスペクトという「絆」があったからこそ、今回の特別なコラボレーションが実現いたしました。

▶イニエスタ氏 プロフィール

FCバルセロナの育成組織「ラ・マシア」で育ち、トップチーム昇格後は9度のラ・リーガ制覇、4度のUEFAチャンピオンズリーグ優勝など、計32個の主要タイトル獲得に貢献。「史上最高のミッドフィールダーの一人」と称される。

2018年にJリーグ・ヴィッセル神戸に電撃移籍。2019年にはチームのキャプテンとしてクラブ史上初となる天皇杯優勝を成し遂げ、日本のフットボール界に衝撃を与えた。その後、UAEのエミレーツ・クラブでのプレーを経て、2024年10月に現役引退を発表した。

■アンバサダー就任を記念してTVCMを配信！

TVCMディレクター 田沢亮人氏コメント

本CMでは、イニエスタさんが幼少期にテレビで『キャプテン翼』を観ていた実話をもとに、今、指導者となってかつての自分のような子供たちを見つめる姿を描いています。

それは、大空翼という憧れの存在が世代を超え、世界中で継承されていく物語でもあります。

撮影は、彼が最後にプレーしたUAEで実施。

炎天下での過酷な環境下でしたが、撮影に参加した現地の子供たちとも自然に打ち解け、終始和やかに進行しました。

「ツインシュート」等の撮影では、作品を観て育った原体験ゆえの深い理解もあり、完璧に体現しています。

音楽も、世界各国で愛され絶大な認知度を誇るアニメ主題歌の系譜を汲み、その熱狂を現代に再定義する楽曲に仕上げました。未来を見つめる指導者・イニエスタさんの作品への深い愛情が詰まった映像を、ぜひご覧ください。

▶TVCMの視聴URLはこちら

【キャプテン翼 : My Golden XI TVCM 伝説のドリブル編 30秒】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mX1hWpYx0tg ]

【キャプテン翼 : My Golden XI TVCM ツインシュート編 30秒】

■『キャプテン翼:My Golden XI』とは

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=WqwyLiqyyX4 ]

高橋陽一の原作による、世界的人気サッカー作品『キャプテン翼』を題材とした育成シミュレーションゲーム。

作中のスター選手たちをキミの手で特訓し、最強の「ゴールデンイレブン」を結成。宿命のライバルたちと火花を散らす熱いバトルが楽しめます。

キミだけのゴールデンイレブンを作り上げて、世界の頂点を目指そう！

▼ダウンロードはこちらから

https://captain-tsubasa-mg11.go.link/8SqKQ(https://captain-tsubasa-mg11.go.link/8SqKQ)

■ ゲーム基本情報

タイトル：キャプテン翼:My Golden XI（略称 マイイレ）

ジャンル： 育成シミュレーション

対応OS： iOS / Android

価格： 基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

公式X（旧Twitter）：@Tsubasa_mg11JP

公式サイト：https://captaintsubasa-mg11.com(https://captaintsubasa-mg11.com)

アプリストアURL

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id6761321358

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.alpse.pjct(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.alpse.pjct)

(C)高橋陽一／集英社・2018キャプテン翼製作委員会

(C)高橋陽一／集英社・キャプテン翼シーズン２ ジュニアユース編製作委員会

(C)Andres Iniesta / NSN

※本プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在のものです。予告なく内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。