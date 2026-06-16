J SPORTS ラグビー情報番組「ラグビーわんだほー！」スタジオを飛び出して初のリアルイベントを開催！『夏フェス！ラグビーわんだほー！』2026年7月19日(日)東京・渋谷にて開催決定

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 外崎 創、以下「J SPORTS」)はラグビー情報番組「ラグビーわんだほー！」のリアルイベント『夏フェス！ラグビーわんだほー！』を、2026年7月19日(日)に東京都渋谷区・グレイドパーク渋谷にて開催します。

番組初のリアルイベントとして開催される、本イベントは、「観る」だけでなく「参加する」ことをコンセプトに、番組MCである村上晃一、谷口廣明、浅野杏奈によるここでしか聞くことができないスペシャルトークショーを中心に、質問コーナーや出演者によるカラオケ企画など、多彩なコンテンツを展開予定です。リアルイベントならではの特別な企画を通じて、ラグビーの魅力をより身近に感じていただける内容となっております。また、チケットにはお食事およびドリンクが含まれており、ゆったりとした空間の中でイベントをお楽しみいただけます。観て、参加して、一緒に盛り上がる「ラグビーわんだほー！」ならではの魅力が凝縮された当イベントは、ラグビーファンの皆さまはもちろんのこと初めての方にもお楽しみいただけます。

ラグビーの魅力と熱量を体感できる特別なひとときを、ぜひ会場でご体感ください。

■イベント概要

イベント名：「夏フェス！ラグビーわんだほー！」

1)開催日時

2026年7月19日(日) 開演 午後6:00（開場 午後5:30／終演予定 午後8:00）

※時間は変更となる可能性があります。

2)出演者

村上晃一（ラグビージャーナリスト）、谷口廣明（スポーツアナウンサー）、浅野杏奈（ラグビーわんだほー！ MC）

3)会場

グレイドパーク渋谷 （東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム5F）

4)参加費

16,000円（税込）

※先着190名

※全席指定席で、座席は当日受付にてご案内いたします。

※参加費にはビュッフェおよび飲み放題が含まれます。

5)チケット発売

2026年7月19日(日)午後3:00まで

※予定数に達し次第、販売終了いたします。

6)申込

https://livepocket.jp/e/9f7-5

7)主催

株式会社ジェイ・スポーツ

※写真は会場イメージです。※写真は会場イメージです。

ラグビー情報番組「ラグビーわんだほー！」 放送/配信情報

※放送／配信内容は変更になる場合があります。

※無料放送はBS放送でJ SPORTSのご視聴が可能な環境の方のみが対象となります。また、J SPORTSオンデマンドのご視聴は無料の会員登録が必要です。

詳細は、「J SPORTSオンデマンド」で検索ください。

＜J SPORTSオンデマンド情報＞

J SPORTSオンデマンド「ラグビーパック」 2,580円(税込)/月、U25割1,290円(税込)/月※1

J SPORTSオンデマンド「総合パック」 2,980円(税込)/月、U25割1,490円(税込)/月※2

※1 U25割は13歳以上25歳以下のお客さまを対象とした月額視聴料金が半額になる割引サービスです。

※2 ラグビーをはじめ、野球やバレーなど全ジャンルパックの番組が視聴可能な総合パックです。

＜J SPORTSラグビー公式SNS情報＞

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