【どうとんぼり神座】アーバンリサーチ新レーベル第1弾コラボは「神座」「おいしいラーメン」やロゴモチーフのコラボ商品が完成！

株式会社理想実業

株式会社理想実業（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：布施真之介）が運営するラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」と、株式会社アーバンリサーチが展開する、IPコラボレーションを軸とする新レーベル「C(TM)ollaboration URBAN RESEARCH コラボレーション・アーバンリサーチ」は、コラボ商品を7月3日(金)より順次アーバンリサーチ系列店舗等で販売いたします。

■どうとんぼり神座×URBAN RESEARCH

株式会社アーバンリサーチが展開する、IPコラボレーションを軸とする新レーベル「C(TM)ollaboration URBAN RESEARCH コラボレーション・アーバンリサーチ」の第一弾として、アーバンリサーチのルーツとなる大阪の繋がりからコラボが実現しました。

神座が掲げる「日本の味がする。」というブランドメッセージから着想を得たエレメントや、シグネチャーメニューである「おいしいラーメン」、そしてアイコニックなブランドロゴをモチーフにし、アーバンリサーチが解釈するKAMUKURAを表現したTシャツ・キャップ・トートバッグの3点が完成しました。神座とアーバンリサーチ双方のうまみが染み込んだ、スペシャルなオリジナルグラフィックをプリントしたアイテムです。

■発売アイテム

『Tee Bowls』『Tee Lantern』

カラー：WHITE/WHEAT/RED/BROWN/CHACOAL(ZOZO別注商品)

サイズ：S/M/L

価格：5,400円(税抜き)

Tee BowlsTee Lantern

『TOTE BAG Bowls』『TOTE BAG Lantern』

カラー：OFF/ CHACAOAL

価格：2,700円(税抜き)

(左) TOTE BAG Lantern (右) TOTE BAG Bowls

『CAP Noodle』『CAP Kamukura』

カラー：BLACK/RED

価格：3,600円(税抜き)

CAP NoodleCAP Kamukura

■発売日・店舗

7/3(金) THE GOODLAND MARKET HORIE・URBAN RESEARCH ONLINE STORE

7/4(土) ZOZOTOWN/アーバンリサーチ系列取扱店舗店舗各店

▼展開店舗

THE GOODLAND MARKET 堀江店

アーバン・ファミマ!! !虎ノ門ヒルズビジネスタワー店

URBAN RESEARCH ルクア イーレ店

URBAN RESEARCH ららぽーとEXPOCITY店 DOORS なんばパークス店

DOORS グランフロント大阪店

DOORS セブンパークアリオ柏店

KBF 広島パルコ店

SENSE OF PLACE 天王寺ミオ店

SENSE OF PLACE 心斎橋店

URBAN RESEARCH Store イオンモール岡山店

ほか

＜EC＞

URBAN RESEACH ONLINE STORE

ZOZOTOWN

「C(TM)ollaboration URBAN RESEARCH コラボレーション・アーバンリサーチ」とは

日常の中で出会う様々な「好き」とアーバンリサーチがコラボレーション。

世の中のアイコニックなSignとファッションを融合させ、全ての世代がシェアしたくなる、ユーモアなアパレルアイテムを提案するプロジェクトです。

トレードマークの「C(TM)」は、Collaboration、Creation、Communication、Curationの意味を込めたサイン。

生まれていくコンテンツは、スタッフの好きなこと、自然とあふれ出る一挙手一投足を起点とし、企画毎に、そのテーマに最も夢中になっているスタッフを主人公に設定。

社内のクリエイター、コラボ先、外部の販売チャネルと一緒に、コンセプト、アイテム、クリエイティブ、イベント＆キャンペーンのすべてを編集。

世の中のカルチャー偏愛者に向けて、「共感・体験・参加」を提案する独創的なコンテンツを発信していきます。

どうとんぼり神座（かむくら）とは

『日本の味がする。』をブランドメッセージに掲げ、心に沁みわたるやさしいスープ、素材のうまみが感じられるラーメンと、おもてなしの心が行き届いた店舗体験が特徴です。

1986年7月19日、大阪・道頓堀に4坪9席で創業。フレンチレストラン出身の創業者が、1年半をかけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた看板メニュー「おいしいラーメン」は、厳しい社内試験を通過した“スープソムリエ“によって各店舗で作られ、お客様はいつどこを訪れても至高の一杯が味わえます。

関西・関東エリアを中心に急拡大しており、現在は国内127店舗（関西87店舗／関東40店舗）・海外 2 店舗（ 2026年6月15日時点）を展開。国内外・老若男女問わず、日々あらゆるお客様を最高のラーメンとおもてなしでお迎えしています。

https://kamukura.co.jp

株式会社理想実業（理想実業グループ）について

株式会社理想実業（理想実業グループ）は、ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」を中核に、国内外の飲食事業と食品製造事業を展開しています。「外食」産業から、食を通じて人の感情を動かす「心動（しんどう）」産業への進化を掲げ、新ミッション『心で働き、心を動かす。』のもと、USJのビジネス盛況を支えたCMOやスターバックスの人事システムを構築したCHROなど多種多様な領域の先駆者たちが集結し、常識にとらわれない顧客体験の追求と事業成長を推進しています。株式会社ZIPANGUによる国内飲食ブランド展開、株式会社RSJ GLOBAL HOLDINGSによる海外事業、株式会社プロデュースカンパニー・株式会社理想製麺・フーズパレットによる製造・供給体制を通じて、グループ一体で食の価値創造を広げています。

https://rsj.co.jp