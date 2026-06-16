ローデ・シュワルツ、INFOZAHYST 社と現代の防衛を再定義する戦略的提携を締結

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

ローデ・シュワルツと INFOZAHYST 社は、高出力ジャマー、ドローン対処（C-UAV）、多機能型機動電子戦（EW）プラットフォームという 3 つの先進システムの共同促進、適応化、マーケティングに向けたパートナーシップの覚書を締結しました。

ローデ・シュワルツと INFOZAHYST 社は、高出力ジャマー、ドローン対処（C-UAV）、多機能型機動電子戦（EW）プラットフォームという 3 つの先進システムの共同促進、適応化、マーケティングに向けたパートナーシップの覚書を締結しました。（画像︓ローデ・シュワルツ）

ヘルシンキ、2026 年 5 月 20 日 - ローデ・シュワルツとウクライナの有限責任会社であるリサーチ・アンド・マニュファクチャリング・カンパニーINFOZAHYST 社は本日、パートナーシップの覚書を締結しました。これにより、当社の最先端の電子戦（EW）技術と、INFOZAHYST 社が持つ戦闘経験および市場知見を融合させ、国際的な舞台で新しい防衛製品ラインを推進していきます。

本合意は、高出力ジャマー、ドローン対処、多機能型機動電子戦プラットフォームという 3 つの先進システムの共同促進、適応化、マーケティングのための協力体制を定めたものです。

ローデ・シュワルツで信号情報・電子戦担当副社長を務める Thomas Bohne 博士は次のように述べています。「INFOZAHYST の運用に関する専門知識と、当社の世界クラスかつ運用実績のある EW ソリューションとの相乗効果は、現代の軍隊の急速に変化するニーズを満たす強力なコンビネーションを生み出します。私たちは、技術的に優れているだけでなく、現実の戦闘環境で完全に試されたシステムを提供できるのです」

INFOZAHYST の最高経営責任者である Iaroslav Kalinin 氏は、「本パートナーシップは、ウクライナの防衛イノベーションにとって重要な前進となります。ドイツの優れたエンジニアリングと製造技術を、私たちの最前線での経験と統合することで、同盟国を守り世界の安全保障に寄与する電子戦能力の配備を加速させます」と付け加えました。

2026 年 5 月 19 日から 21 日までヘルシンキで開催される「AOC Europe」では、ローデ・シュワルツ（ブース番号︓4B21）および INFOZAHYST 社（ブース番号︓4E32）にお立ち寄りください。

【ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社について】

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.（以下ローデ・シュワルツ社）は、1933 年、ドイツ・ミュンヘンで Dr. Lothar Rohde と Dr. Hermann Schwarz によって設立されました。テクノロジー分野のパイオニア設立電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に “つながる” 社会の実現を目指しています。ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社は、2003 年にローデ・シュワルツ社の完全な独立会社として発足し、自動車、ワイヤレスコミュニケーション、エレクトロニクス、航空防衛など多岐にわたる分野で、日本国内の製品販売およびサービス・サポートを行っています。

※R&S(R)は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の登録商標です。

※すべてのプレスリリースは、画像のダウンロードを含め、http://www.press.rohde-schwarz.com からインターネットでご提供しています。

■本件に関するお問い合わせ■

〒141-0033

東京都品川区西品川 1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー20 階

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

マーケティング部 関野 敏正（Toshimasa Sekino）

電話番号︓+81 3 5925 1270/1290

E メール︓Toshimasa.Sekino@rohde-schwarz.com

Web サイト︓https://www.rohde-schwarz.com/jp/home_48230.html