10,000台の誇り――ローデ・シュワルツの無線機「R&S M3SR Radio 4400」

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

ローデ・シュワルツは、無線機R&S M3SR Radio 4400の累計生産台数が10,000台に達したという重要な節目を迎えました。これは、ドイツで製造される安全かつ信頼性の高い通信ソリューションへの23年にわたる革新と献身の証です。

（画像：ローデ・シュワルツ）

ミュンヘン、2026年5月18日 ― ローデ・シュワルツは、2026年3月にR&S V/UHF M3SR Radio 4400の生産台数が10,000台に達し、その歴史における重要なマイルストーンを達成しました。この成果は、セキュアな通信ソリューションにおける当社のリーダーシップと、「Made in Germany」の品質に対する揺るぎない姿勢を裏付けるものです。

R&S M3SR Radio 4400は、空軍のレーダー基地や海軍の通信システムなど、極めて重要な場面で使用されている多用途なソフトウェア無線機です。その堅牢な性能と適応性の高いアーキテクチャは、過酷な環境下においても信頼できるソリューションとして高く評価されています。

ローデ・シュワルツでセキュア通信部門のバイスプレジデントを務めるMarkus Dolfenは次のように述べています。「R&S M3SR Radio 4400を10,000台生産できたことは、ドイツの通信分野におけるローデ・シュワルツの優位性を示すものです。当社の垂直統合型生産体制とグローバルな拠点は、顧客から求められるあらゆる側面を網羅し、技術革新を加速させ、卓越した品質を保証することを可能にしています。2001年の初代モデルから現在の第4世代に至るまで、本製品は顧客から高く支持されてきました。私たちは送信者と受信者を繋ぐことでより安全な世界に貢献しています」

M3SR担当プロダクトマネージャーのPieter Coatesは、「私たちはR&S M3SR Radio 4400を、顧客にとっての長期間効果が持続する投資となるよう設計しました。柔軟なアーキテクチャにより、ソフトウェアの更新を通じてその機能を継続的に強化できるため、今後も長きにわたり、技術的に先進的で信頼できる通信パートナーであり続けるでしょう。今年後半にはアップデートのリリースも予定されています。」と述べています。

R&S M3SR Radio 4400は、空軍の運用において重要な役割を果たしており、当社はレーダー基地や指揮統制センターに向けて信頼性の高い通信リンクを提供しています。また海軍ソリューションとしても、フリゲートやその他の艦艇に艤装される通信報告センター（CRC）の要として機能しています。

R&S M3SR Radio 4400の全ユニットは、ドイツのメミンゲンにあるローデ・シュワルツの最先端工場で製造されています。今回の節目は、チーム全体の献身と専門知識の賜物です。

【ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社について】

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.（以下ローデ・シュワルツ社）は、1933年、ドイツ・ミュンヘンでDr. Lothar RohdeとDr. Hermann Schwarzによって設立されました。テクノロジー分野のパイオニア設立電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に “つながる” 社会の実現を目指しています。ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社は、2003年にローデ・シュワルツ社の完全な独立会社として発足し、自動車、ワイヤレスコミュニケーション、エレクトロニクス、航空防衛など多岐にわたる分野で、日本国内の製品販売およびサービス・サポートを行っています。

※R&S(R)は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の登録商標です。

※すべてのプレスリリースは、画像のダウンロードを含め、http://www.press.rohde-schwarz.com からインターネットでご提供しています。

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〒141-0033

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ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

マーケティング部 関野 敏正（Toshimasa Sekino）

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Eメール：Toshimasa.Sekino@rohde-schwarz.com

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