cetecom advanced、Rohde & SchwarzのHybrid eCallおよびNext Generation eCall試験ソリューションを認証

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

Rohde & Schwarzは、cetecom advancedによるHybrid eCallおよびNext Generation eCall試験ソリューションの認証試験に合格しました。cetecom advancedは、通信技術、自動車、医療技術、決済・認証分野などにおいて、製品試験および国際認証を提供する独立系試験機関です。Rohde & Schwarzのソリューションは、CMX500無線通信テスタと最新のeCall規制および規格への適合を実現する更新版eCallオプションをベースとしています。

CMX500無線通信テスタは、eCallが確実に目的地へ到達することを保証するHybrid eCallオプションに対応しました。

Hybrid eCall試験仕様であるEN 18052では、Hybridシステムが複数の伝送経路とプロトコルを組み合わせ、eCallが確実に目的地へ到達することを求めています。実際には、車両はNG eCall機能（4G/5G上のIP/IMSベース音声・データ通信）を使用しながら、通信エリアやサービス品質が低下した場合には従来のCS eCall（2G/3G）へ自動的にフォールバックする必要があります。メーカーは、通話発信、最小データセット（MSD）の送信、GNSS位置情報の維持、さらにVoNR、VoLTE、回線交換フォールバックを含むさまざまなネットワーク環境下で明瞭な音声品質を確保できることを検証しなければいけません。また、ハンドオーバー時や劣悪な無線環境下でもシステムが安定して動作し、CEN、ETSI、3GPPおよび各国の関連要件に適合することを実証する必要があります。

Rohde & Schwarzは、eCall評価ソリューションCMX-KA09xを更新し、EN 18052:2025およびEN

17240:2024+A1:2026への適合をサポートしました。CMX-KA099オプションはEN 18052:2025に基づくPublic Safety Answering Point（PSAP）試験シナリオを完了し、CMX-KA098オプションはEN 17240:2024+A1:2026に基づくPSAP試験シナリオを完了しました。これは、欧州におけるNG eCall試験システム要件への適合に向けた重要なステップとなります。

cetecom advancedのSenior Technical ConsultantであるThomas Reschka氏は次のように述べています。「当社では、このソリューションをHybrid eCallおよびNG eCallを実装した車載システム（IVS）の機能試験、プロトコル適合試験、型式認証に活用しています。試験環境では実際のモバイルネットワーク環境を再現し、多様なネットワークシナリオをエミュレーションできるため、認証取得や新型車の市場投入準備において大きなメリットがあります。」

両社は今回の協業を通じて、安全性を重視した次世代車載通信技術の迅速な普及を自動車業界で推進することを目指しています。

詳細情報：https://www.rohde-schwarz.com/solutions/automotive-testing/automotive-connectivity-and-infotainment/automotive-ecall-testing/overview_231772.html

www.rohde-schwarz.com(http://www.rohde-schwarz.com)

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【ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社について】

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.（以下ローデ・シュワルツ社）は、1933年、ドイツ・ミュンヘンでDr. Lothar RohdeとDr. Hermann Schwarzによって設立されました。テクノロジー分野のパイオニア設立電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に “つながる” 社会の実現を目指しています。ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社は、2003年にローデ・シュワルツ社の完全な独立会社として発足し、自動車、ワイヤレスコミュニケーション、エレクトロニクス、航空防衛など多岐にわたる分野で、日本国内の製品販売およびサービス・サポートを行っています。

※R&S(R)は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の登録商標です。

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