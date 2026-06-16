体験型イベント「Epson Value Creation Fair 2026」開催のお知らせ

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、全国各地で体験型イベント「Epson Value Creation Fair 2026（エプソン バリュー クリエイション フェア）」を開催いたします。

本イベントは、エプソン商品の展示イベントではなく、街のいたるところで使われているエプソンのソリューションを体感していただき、皆様のビジネス上の課題解決や新しい可能性を見つけていただくイベントです。

各業界においては人手不足や業務効率化、デジタル化への対応など、さまざまな経営課題への対応が求められています。こうした社会的背景を踏まえ、業種ごとに異なる課題に対してエプソンの技術を活用した具体的な解決アプローチを提案、会場にて体験いただけます。

各ブースでは、役所、学校、医療機関、工場、さまざまな店舗など、街の幅広い現場で活用されるエプソンの技術と事例を通じて、「ひらめき」「発見」「出会い」を提供し、お客様との新たな価値創出を目指します。

■イベント概要

・目的

本イベントは、業種・業界ごとの課題に対し、エプソンの商品・技術を活用した具体的なソリューションを体感いただき、さまざまなお客様の課題解決や新たな価値創出を支援することを目的としています。

・開催場所

本イベントは以下の日程・会場で順次開催予定です。

福 岡：2026年7月14日（火）10:00-17:00 福岡国際会議場

広 島：2026年9月3日（木）10:00-17:00 広島産業会館

大 阪：2026年9月16日（水）10:00-17:00 マイドームおおさか

仙 台：2026年10月7日（水）10:00-17:00 夢メッセみやぎ

名古屋：2026年12月2日（水）10:00-17:00 吹上ホール

■ブース内容

会場内を、まるで街を散策するようにエリアを巡りながら、エプソンの技術や課題解決ソリューションを発見・体験していただきます。

＜ブースマップ（注3）＞

各ブースでは実機や活用事例を交えながら、導入後の効果を具体的にイメージいただける構成としています。来場者は、自社の業務や課題に照らし合わせながら、実践的なヒントを得ることができます。

（注3）代表的なレイアウトです。会場により若干の変更があります。

また、ビジネスに役立つセミナーを中央のステージで実施予定です。

内容は予告なく変更になることがあります。

セミナー時間は、各会場の事前登録のページでご確認ください。

●販促用途向け：

・デザインから印刷まで、自社で”カンタン完結”

・デザイン作成ツール「Adobe Express」(注1)を使ってポスター印刷！

●文教・学校用途向け：

・子どもたちが夢中になる！オリジナルグッズ授業のご提案

・デザイン作成ツール「Canva(注2)」を使って、グッズ印刷

（注1)：本リリース上の他者商標の帰属先は、商標について（ https://www.epson.jp/trademark/ ）をご確認ください。

（注2）：Canva（キャンバ）は、Canva Pty Ltd.が提供しているサービスです。



■申込方法

本イベントは事前登録制（参加無料）です。

専用Webサイトよりお申し込みいただけます。

・URL： https://www.epson.jp/ec/event/evf/

詳細は、専用Webサイトをご確認ください。



■本イベントの特長

「Epson Value Creation Fair 2026」は、単なる商品訴求の場ではなく、エプソンとお客様、そしてパートナーとの「つながり」を起点に、新たな価値を創出する場です。技術・事例・人との出会いを通じて、ビジネスの可能性を広げる機会を提供していきます。

また、本イベントは、営業部門の若手社員を中心としたプロジェクトチームにより企画・運営しています。現場の最前線でお客様と向き合うメンバーが、最新のトレンドや顧客の課題感をとらえながら展示内容を考案するとともに、若手社員の主体的な挑戦や成長を促進する機会にもなっています。

以上