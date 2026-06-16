【SNS総再生400万回突破】話題のスマホケース自販機『PickMe!Case』がEC販売開始、全国どこからでもオリジナルケースを注文可能に！

株式会社キュリエ

株式会社キュリエ（本社：東京都、代表取締役：吉塚康一）は、オリジナルスマホケース作成サービス『PickMe!Case』のEC販売を開始しました。

これまで『PickMe!Case』は、商業施設や空港などに設置されたスマホケース自動販売機を通じてサービスを提供してまいりました。しかし、自動販売機が設置されていない地域のお客様から「オンラインでも購入したい」「近くに設置店舗がない」といったご要望を多数いただいておりました。

このたび、全国のお客様にご利用いただけるECサイトを開設し、どこからでもオリジナルスマホケースをご注文いただけるようになりました。

スマホの中の思い出を、世界にひとつだけのスマホケースに

スマラピ『PickMe!Case』は、お気に入りの写真や画像を使って、オリジナルスマホケースを作成できるサービスです。

旅行先で撮影した思い出の写真や、お子さま・ペットの写真、推し活で使用するオリジナルデザインなど、さまざまな用途でご利用いただけます。

スマートフォンから簡単にデザインを作成できるため、誰でも手軽に世界にひとつだけのスマホケースを注文することが可能です。

EC販売開始の背景

『PickMe!Case』は、関東を中心に、関西エリアや中部エリアなどで展開し、多くのお客様にご利用いただいております。

一方で、自販機の設置がない地域のお客様からは、

オンラインで注文したい自宅から購入したいギフトとして送りたい

といった声が寄せられていました。

今回のEC販売開始により、地域を問わず全国のお客様に『PickMe!Case』をご利用いただける環境を整えました。

商品概要

商品名：オリジナルスマホケース

販売価格：3,000円（税込）

送料：全国一律700円（税込）

注文方法：ECサイトよりクーポンを購入後、デザインサイトで好きな写真・画像を使用して作成。

利用シーン

・推し活グッズとして

・旅行の思い出として

・ペットや家族の写真を使った記念品として

・誕生日や記念日のプレゼントとして

・オリジナルグッズ制作として

■展示会出展情報

2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ライフスタイルWeek TOKYO」内の「インバウンド向けグッズEXPO」に出展いたします。

【展示会概要】

展示会名：第29回 ライフスタイル Week【夏】

会 期：2026年6月24日(水)～6月26日(金) 10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト（東展示棟4～7ホール）

出 展 名：株式会社キュリエ（スマラピ）

ブ ー ス：東棟7ホール L43-41

事前来場登録はこちら :https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1680797972140895-FCS※参加には事前の来場登録が必要です。6/19(金)17時まで5,000円(税込)が無料！

今後の展望

株式会社キュリエは、スマホケース自販機によるリアル店舗での体験価値と、ECによる全国販売を組み合わせることで、より多くのお客様に想い出をカタチにする楽しさを提供してまいります。

今後も『PickMe!Case』を通じて、世界にひとつだけのオリジナルアイテムを手軽に作れるサービスの拡充を進めてまいります。



■ECサイト

https://sumarapi.jp/products/online-order

【会社概要】

社名: 株式会社キュリエ

代表者: 代表取締役 吉塚 康一

本社所在地: 東京都新宿区

事業内容: 体験型自動販売機の企画・開発・運営

企業サイト: https://qrie.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キュリエ 広報担当: 大竹

TEL: 03-6304-5077

受付時間: 平日10:00～18:00

公式サイト: https://sumarapi.jp/

YouTube公式チャンネル: https://www.youtube.com/@sumarapi_official

※取材・撮影のご希望、設置に関するご相談も随時受付中です。