スポーツ特化型CtoCマッチングプラットフォーム「モティオ」、プロモトクロスライダーの小方誠選手が公式アンバサダーに就任

株式会社モティオ

スポーツのスキルを「教えたい人」と「学びたい人」を繋ぐマッチングプラットフォーム「モティオ（motioh）」を運営する株式会社モティオ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大野 和彦）は、全日本モトクロス選手権最高峰のIA1クラスに参戦中のプロモトクロスライダー・小方誠選手が、当サービスの公式アンバサダーに就任したことをお知らせいたします。





就任に伴い、小方選手が語る「最短で安全に上達するための秘訣」や、モティオが広げるスポーツコミュニティの可能性についての特別インタビュー記事を公開いたしました。

■ アンバサダー就任の背景

モティオは「すべてのスポーツスキルに、価値と可能性を。」をミッションに掲げ、プロ・アマチュア問わず個人のスキルを可視化し、誰もが自己実現できる社会を目指すプラットフォームです。

小方選手は、現役のトッププロとして第一線で活躍する傍ら、一般ライダーへの技術指導も精力的に行っており、「初心者からプロまで、正しい技術を安全に伝えたい」という指導者としての熱い思いが、当社の理念と深く共鳴し、この度のアンバサダー就任に至りました。







■ 特別インタビューを公開

モティオ公式サイト内にて、小方選手の特別インタビューを公開しました。

記事内では、実際の指導現場でのエピソードを交えながら、課題を解決する手段としてのモティオの魅力についてお話しいただきました。

【インタビューの主な見どころ】

・プロが語る「直接教わる」ことの重要性-―怪我によるスポーツ離れを防ぐために

・独学には限界がある。大人の上達に欠かせない「客観的な視点」

・レベルや悩みに合わせて、多彩なコーチを自由に選べる環境の魅力

・集金や日程調整の悩みを解消。指導だけに専念できるモティオの利便性

特別インタビューの全文は以下のURLよりご覧いただけます。

https://motioh.com/ambassador-interview.html(https://motioh.com/ambassador-interview.html)

小方誠選手



■ 今後の展望について

モティオは小方選手をロールモデルとして、現役アスリートや引退した選手のセカンドキャリア、そして週末にスポーツを楽しむ一般の方々が持つ「スキルと情熱」を価値に変えるサポートを強化してまいります。

今後は小方選手によるモティオ限定の特別レッスン（オフロード体験や基本フォームのワンポイントチェックなど）の出品も予定しており、スポーツ界全体に「気軽に教え、教わる」という新しい文化を根付かせ、リアルな場での感動的な出会いを創出していきます。







サービス案内：https://motioh.com/(https://motioh.com/)





■ アプリダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6755757876(https://apps.apple.com/jp/app/id6755757876)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motioh.app(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motioh.app)







■ 会社概要

会社名：株式会社モティオ (motioh Inc.)

設立：2025年9月9日

代表者：大野 和彦

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

事業内容：スポーツマッチングプラットフォーム「モティオ」の企画および関連アプリの開発・運営





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社モティオ

お問い合わせフォーム：https://motioh.com/contact.html(https://motioh.com/contact.html)