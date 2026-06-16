北野日奈子バースデーイベントが2026年7月に開催決定！チケプラにてファンクラブ先行受付中！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年7月12日（日）に開催される、北野日奈子『ヒナコイロ ファンクラブイベント 生誕祭 2026.07』のファンクラブ先行受付を開始しました。また、チケプラ電子チケットおよびチケプラTradeが本イベントで採用されたことをお知らせします。

■北野日奈子、待望のバースデーファンクラブイベント開催決定！

2013年、乃木坂46の2期生として加入し、2022年の卒業まで約9年間にわたりグループを支え続けた北野日奈子。卒業後はタレント・女優・YouTuberとして幅広く活動を続け、舞台やドラマへの出演のほか、大の競馬好きが高じてJRAのWEBプロモーション担当も務めるなど、独自の個性でファンを魅了しています。

そして今回、待望のバースデーファンクラブイベント『ヒナコイロ ファンクラブイベント 生誕祭 2026.07』の開催が決定！席種ごとに特典も充実しており、特別な時間をお楽しみいただけます。 ぜひこの機会にご参加ください！

本イベントのチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申込から受取、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

やむを得ず本イベントに行けなくなってしまった方は、公式リセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブやイベントに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所やイベント主催者が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の1つです。

【イベント詳細】

ヒナコイロ ファンクラブイベント 生誕祭 2026.07

⚫︎イベント日程

2026年7月12日（日）

東京｜大崎ブライトコアホール

【第1部】開場 11:30／開演 12:00 ※阪口珠美さん出演

【第2部】開場 14:30／開演 15:00

【第3部】開場 17:30／開演 18:00 ※阪口珠美さん出演

⚫︎チケット料金（税込）

・特別席（日奈子シート）

第1部・第2部：30,000円 ／ 第3部：25,000円

特典：最前列席・特別グッズ・ツーショットチェキ撮影・チェキサイン動画撮影（10秒）

・自由席

第1部・第2部：6,000円 ／ 第3部：5,500円

⚫︎受付期間

2026年6月12日（金）18:00 ～ 2026年6月21日（日）23:59

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://www.kitanohinako-fc.jp/tickets/all/pages/1

▶︎北野日奈子オフィシャルサイト ｜ファンクラブ「ヒナコイロ」

https://www.kitanohinako-fc.jp/

▶︎公演に関するお問い合わせ

https://www.kitanohinako-fc.jp/faq

■本イベントではチケプラ・チケプラTradeが採用されています！

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【主要プレイガイドと連携】

主要プレイガイド各社と連携しているため、チケット販売は従来通りのプレイガイドを利用した形でも導入可能です。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情でイベントに参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績および利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材などのお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名およびサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。