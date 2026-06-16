Omlucが一般社団法人Dify協会の法人会員に加入、代表・岸田崇史が理事に再任

株式会社Omluc

株式会社Omluc（本社：東京都目黒区、代表取締役：岸田崇史、以下「Omluc」）は、一般社団法人Dify協会（以下「Dify協会」）の一般法人会員に加入したことをお知らせいたします。あわせて、Omluc代表取締役の岸田崇史が、同協会の理事に再任したことをお知らせいたします。

背景

Difyは、生成AIアプリケーションやAIエージェントを構築・運用するためのプラットフォームとして、社内ナレッジチャットボット、業務ワークフローの自動化、外部ツール連携など、幅広い業務領域での活用が期待されています。

Omlucはこれまで、Difyを活用したAIアプリケーション開発支援や、企業における生成AI活用の実装支援に取り組んでまいりました。構築にとどまらず、業務への適用設計や活用定着までを一貫して支援する中で、企業がDifyを実運用に取り入れる際の課題や、実践的な活用知見を蓄積してきました。

今回のDify協会への法人会員加入および代表・岸田の理事再任を通じて、OmlucはDifyの実践的な活用知見の共有、企業導入における課題整理、健全な活用促進により一層貢献してまいります。

一般社団法人Dify協会について

一般社団法人Dify協会は、生成AI開発プラットフォーム「Dify」の普及・促進活動を通じて、日本の産業界の発展に貢献することを目的に設立された団体です。研究会やイベントを通じた事例収集・知見化、情報交換会や勉強会の企画・運営、Difyに関するコミュニティ活動などを推進しています。

URL : https://www.dify-association.org/

Omlucについて

Omlucは、生成AIとオープンソース技術を活用したサービス開発・導入支援・研修事業を展開しています。Difyの環境構築、保守運用、研修、開発をワンストップで提供し、企業の業務効率化と生成AI活用の定着を支援しています。

URL : https://omluc.com/service/dify

【会社概要】

株式会社Omluc（オムラック）(https://omluc.com/)

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3丁目15-17 FARO中目黒103

代表者：代表取締役 岸田 崇史

事業内容：生成AI技術を活用したサービスの開発・提供、生成AI導入支援・研修事業

本件についての問い合わせ先：marketing@omluc.com