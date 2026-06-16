アセンド株式会社、「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO」に出展

アセンド株式会社

物流の現場から経営・戦略までを支援し、社会を支える物流の持続的な進化を目指すアセンド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：日下 瑞貴、以下「当社」）は、2026年6月24日(水)～25日(木)にマリンメッセ福岡で開催される「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO」に出展いたします。また、代表取締役の日下瑞貴は、前回に引き続き本展示会の実行委員に就任いたします。

本展示会では、当社製品『ロジックス』の最新機能が体験できるブースをご用意しております。あわせて、改正貨物自動車運送事業法への対応をテーマに、実務上押さえておくべきポイントや実際の対応について解説するセミナーも開催いたします。

来場の無料登録はこちら :https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/visitor/introduce/KY1008/fill-1※ご入場には事前登録が必要です。当日は混雑が予想されるため事前登録をお勧めいたします。

展示会の概要

1．運送業DXシステム『ロジックス』が体験できるブースを出展

九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPOは、物流専門7団体が合同主催する国内最大規模の国際物流総合展であり、初めて九州に進出する展示会です。

当社ブースでは製品デモ動画をご覧いただいたり、実際の操作をお試しいただけます。業務上のお困りごとや『ロジックス』を活用した解決方法のご提示など、ブース内の『ロジックス』導入支援担当がお答えします。

システム導入に関して、以下のようなお悩みがあれば、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

・自社の業務にフィットしたリーズナブルなシステムが見当たらない

・ITに詳しい社員がおらず、導入に不安がある

・運行ごとの粗利を正しく見られない

＜ブース出展概要＞

・開催日時 ：2026年6月24日(水)～25日(木) 10:00～17:00 ※最終日のみ16:00まで

・開催場所 ：マリンメッセ福岡B館・A館（一部）

・ブース番号：BF-09

来場の無料登録はこちら :https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/visitor/introduce/KY1008/fill-1※ご入場には事前登録が必要です。当日は混雑が予想されるため事前登録をお勧めいたします。

2．プレゼンテーションセミナーの実施

改正貨物自動車運送事業法は4月より一部施行が始まっており、運送事業者や貨物利用運送事業者、荷主など物流に関わる各事業者には、新たな義務や責任への対応が求められています。従来の取引・運用の見直しが必要となるケースも多く、引き続き体制整備が急務です。

本セミナーでは、「実運送体制管理簿の作成義務化」「多重下請け構造の抑制」「違法な白トラ利用への罰則」など、改正のポイントを整理し、今後対応すべき実務を30分程度のセミナーにて解説いたします。

〈セミナー開催概要〉

・開催日時 ：2026年6月24日(水)13:30～14:00

・開催場所 ：マリンメッセ福岡B館内

・登壇者 ：アセンド株式会社 下吹越勇人

※事前の申し込みはございません。

〈登壇者情報〉

下吹越 勇人（しもひごし はやと）（アセンド株式会社 ビジネスグロースチーム）

『ロジックス』の導入支援担当者として年間約100社の運送事業者様との接点を持ち、DX推進を支援。情報システム責任者として社内のDXも推進しており、データ活用支援に強みを持つ。

＜過去の登壇テーマ一例＞

・「車両収支を黒字化へ！事業に合わせた車両購入・売却判断軸の作り方」（2024年5月 ジャパントラックショー）

・「給与制度とドライバー定着 ～人件費を「投資」として見る給与制度へ～」（2024年9月 国際物流総合展）

ロジックスについて

運送事業者に特化したクラウド型の業務管理ツールであり、煩雑な運送事業者の管理業務を、案件の受注から配車・請求書の発行まで一気通貫でデジタル化します。ロジックスを用いて業務を行うと、経営数値（原価・利益率・車両回転率等の収支改善につながる各種指標）が自然と一元管理されるため、収支改善・運賃交渉に必要な数字を、特別な手間をかけることなく可視化することが可能です。ロジックスは、運送事業者の業務効率化と経営DXを同時に実現いたします。

ロジックス製品情報：https://logix.ascendlogi.co.jp/

導入事例はこちら ：https://logix.ascendlogi.co.jp/case

当社について

「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える」をミッションに掲げ、2020年3月に創業。

「運送事業者の理想の経営を実現する」ことを志向し、車両台数の規模を問わず運送事業者が手軽に業務効率化・経営DXを図れる運送管理システム「ロジックス」を提供。あわせて、国土交通省をはじめとする関連省庁による物流業界の実態調査・分析事業も担い、マクロの政策提言と現場への草の根支援の双方から、物流業界のDXを推進する。

代表取締役の日下瑞貴は、JILS「ロジスティクスイノベーション推進委員会」委員、「ロジスティクス経営指標調査」専門家委員、運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）理事、全日本トラック協会DX講座講師を務め、業界の啓発・発展に尽力。

2025年11月にはシリーズBラウンドで11億円の資金調達を実施し、累計調達額は18億円に達した。

2026年3月からは新たに、サプライチェーン最適化に向けた戦略設計と物流手配を包括的に受託する「4PL事業」を推進し、複数事業展開で構造的な課題を抱える物流産業の変革を目指す。

会社情報

本社所在地：東京都新宿区市谷砂土原町2-7-19 田中保全ビル3階

代表者：代表取締役社長 日下瑞貴

設立：2020年3月

資本金：14億2,389万円（資本準備金等含む）

社員数：44名 ※2026年4月時点

事業内容：運送管理システム ロジックス開発・提供、物流コンサルティングサービス、4PL

会社HP ： https://www.ascendlogi.co.jp/

4PL事業ページ：https://shipper.ascendlogi.co.jp/

シリーズB資金調達 特設サイト：https://series-b.ascendlogi.co.jp/