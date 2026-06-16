家事サポートアプリの診断機能に新機能を追加し「My家電診断」にバージョンアップ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

日立グローバルライフソリューションズ株式会社(以下、日立 GLS)は、日立ブランドの家電をより便利に、安心して使える家事サポートアプリ「ハピネスアップ」(*2)で提供している家電の状態を診断する新機能を追加し、[「気になる症状」スマホで診断]の名称を「My家電診断」へと変更(*3)したバージョンアップ版アプリのダウンロード配信を開始しました。本アップデートは、お客さまが日々お使いの日立ブランドの家電を、今後も長く安心してご利用いただけるよう、アフターサービスのさらなる充実を図るために実施するものです。

「My家電診断」は、日立のコネクテッド家電の冷蔵庫・洗濯機(*4)をご利用のお客さまを対象としたサービスです。お客さまがご利用されている製品の運転データ(*5)をもとに、製品の気になる症状を手軽に無料で診断できます。

さらに新機能として、冷蔵庫の一部機種においては、過去の運転データを用いた分析から「正常／注意／不具合」を判定し、診断結果とアドバイスを表示します(*6)。必要に応じて、診断結果画面から修理サービスへの申し込みも可能です(*7)。診断可能な症状の拡大や過去のデータも含めた分析により、不具合の原因把握を支援し、お客さまの不安軽減とスムーズな対処をサポートします。

(*1) コネクテッド家電は、インターネットとつながるスマート家電を表す日立の登録商標です。

(*2) 「ハピネスアップ」のご使用には日立家電メンバーズクラブへの登録が必要です。

(*3) 機能名称が[「気になる症状」スマホで診断]から「My家電診断」に変わりました。（2026年6月）

(*4) コネクテッド家電の冷蔵庫(R-KC11R、R-KX57Kを除く)と、コネクテッド家電の洗濯機(BD-NX120Cを除く)が対象となります。

(*5) 診断に使用する運転データには、直近(当日など)の運転データは含まれないため、直近の製品の状態と異なる診断結果になる場合があります。

(*6) 「My家電診断」はコネクテッド家電(冷蔵庫)でペアリング接続している場合にご利用いただけますが、診断可能な項目は機種により異なります。「正常/注意/不具合」の判定は対象機種のみ。「正常/注意/不具合」の判定ができない機種では、運転データからアドバイスを表示します。ペアリング後間もない場合など診断に必要なデータが無いため、すぐに診断できない場合があります。

(*7) 診断結果に関係なくアプリに「家電の救急アラート」が届いている、または、破損等ある場合は、点検、修理をご検討ください。

「My家電診断」について

「My家電診断」の使い方はこちら

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/hapiness_app/q_a/a17.html

My家電診断対象機種

・コネクテッド家電 冷蔵庫(R-KC11R、R-KX57Kを除く)

・コネクテッド家電 洗濯機(BD-NX120Cを除く)

家電の状態が判定できる冷蔵庫の対象機種(2026年6月時点）

【2021年度機種】

・R-HXCC62S、R-HXCC54S、R-HWSCC47S、R-HWSCC47SL

【2022年度機種】

・R-GXCC67T、R-HXCC62T、R-HXCC54T、R-HXC62T、R-HXC54T、R-HWC62T、

R-HWC54T、R-HWC49T

【2023年度機種】

・R-GXCC67V、R-HXCC62V、R-HXCC54V、R-HXC62V、R-HXC54V

【2024年度機種】

・R-GXCC67W、R-GXCC67X、R-GZC67X、R-HXCC62X、R-HXCC54X、R-HXC62X、

R-HXC54X、R-HWC62X、R-HWC54X、R-HWC49X、R-VWC57X、R-VWC50X、

【2025年度機種】

R-HZC62Y、R-HZC54Y、R-HWC62Y、R-HWC54Y、R-HWC49Y

※上記以外のコネクテッド家電冷蔵庫は、[「気になる症状」スマホで診断]と同じ機能です。(R-KC11R、R-KX57Kを除く)

※コネクテッド家電洗濯機は、[「気になる症状」スマホで診断]と同じ機能です。(BD-NX120Cを除く)

日立ブランドの家電のアフターサービスについて

状態の判定※診断に使用する運転データには、直近(当日など)の運転データは含まれないため、直近の製品の状態と異なる診断結果になる場合があります。※診断結果に関係なくアプリに「家電の救急アラート」が届いている、または、破損等ある場合は、点検、修理をご検討ください。

株式会社日立製作所および日立GLSは、2026年4月21日に、日立ブランドの家電事業のさらなる成長に向け、株式会社ノジマとの戦略的パートナーシップに基づく新会社を設立することを発表しました。

https://www.hitachi.com/ja-jp/press/articles/2026/04/0421b/

日立ブランドの家電の修理・保守などのアフターサービスは、これまでと変わらず継続して提供します。一連の株式譲渡が完了するまでは引き続き日立GLSが、そして株式譲渡の完了後は、新会社がその役割を引き継ぎます。今後も、デジタル技術を活用したサポートを通じて、お客さまが日立ブランドの家電を長く、安心して使い続けられる環境をサポートします。

「ハピネスアップ」について

１.名称について

日立GLSがめざす生活者のQoL向上を、"ハピネス"と"アップ"の2つの言葉に込めました。本アプリの利用者のおうち時間の質"向上"や家事のレベル"アップ"など、さまざまな"アップ"に貢献することをめざしています。

２.アプリの概要

「ハピネスアップ」は、お客さまに便利を超えた豊かさを提供すべく、家事に関わるさまざまなヒントを提供し、日々の快適な暮らしをサポートすることをめざしています。日立ブランドの家電をお持ちのすべてのお客さま向けに提供しているアプリです。登録した日立ブランドの家電を一覧管理でき、知りたい情報が見つけやすく、お問い合わせや修理のお申し込みが簡単にできます。また、「日立の家電品オンラインストア」と連携しており、家電品の買い替えや消耗品、部品の購入が簡単にできます。

※インターネット接続環境が必要です。コネクテッド家電とのペアリング・接続には、無線LAN ルーターが必要です。アプリの利用は無料ですが、ダウンロードおよびアプリを利用の際には通信費用がかかります。「Google Play」は、Google LLC の商標です。アプリを利用する際は、あらかじめ利用規約とプライバシーポリシーに同意のうえ、ご利用ください。アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は、予告なく変更することがあります。また、提供サービスは予告なく終了することがあります。すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。３.アプリ関連のよくあるご質問

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/hapiness_app/q_a/

日立のコネクティブインダストリーズセクターにおける取り組み

日立のコネクティブインダストリーズ(CI)セクターのアーバンソリューション＆サービスビジネスユニットに所属する日立GLSでは、プロダクトの豊富なインストールベース(デジタライズドアセット)のデータにドメインナレッジと先進AIを組み合わせた次世代ソリューション群「HMAX for Buildings」に注力しています。これらをコアとする「ファシリティサービス」の提供を通じて、お客さまのライフタイムバリューを最大化し、グローバルに産業を変革することで、豊かな社会の実現をめざします。

日立のコネクテッド家電ホームページ

https://kadenfan.hitachi.co.jp/connected/

「ハピネスアップ」ホームページ

https://kadenfan.hitachi.co.jp/connected/happinessup/

「日立の家電品オンラインストア」ホームページ

https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/default.aspx