原点回帰、そして未来へ。台湾の国民的家電「大同電鍋」、日本上陸10周年を記念した「元祖モデル」を新発売。

大同日本株式会社

大同日本株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：游 明徳）は、日本での展開開始10周年を機に、原点に立ち返る『大同電鍋 元祖モデル』を新発売いたします。

2026年、台湾の食文化を支え続けてきた「大同電鍋」は、日本での展開開始から10周年という大きな節目を迎えました。この記念すべき年に、私たちは改めて「電鍋の原点」を見つめ直します。古き良き調理の喜びを現代の食卓へ届けるため、大同電鍋のアイデンティティを凝縮した『元祖モデル』を、日本市場へ初めて導入いたします。

販売の背景：10年目の原点回帰

2015年の日本上陸以来、多くの方々に支えられ、大同電鍋は日本のキッチンに温かな湯気を届けてまいりました。10年という歳月を契機に、私たちは「電鍋の本来の姿とは何か」を問い直しました。

その答えが、発売以来台湾の家庭で世代を超えて愛され続ける「元祖モデル」の日本展開です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Wek9AuKvEG8 ]

「元祖モデル」の製品特徴

台湾では累計販売台数2,000万台を誇る大同電鍋は、一家に一台は必ずあると言われるほど、台湾の暮らしに欠かせない存在です。日本国内においても、台湾の食を愛する方々をはじめ、素材本来の味を活かす調理法を求める感度の高い方々から熱い支持をいただいております。

本シリーズでは、電鍋の歴史とともに歩んできた「究極のシンプルさ」を、台湾のオリジナルのまま、日本の皆様へ大切にお届けします。

1.「スイッチひとつ」という潔い体験

加熱ボタンのみのシンプルな操作性。スイッチが跳ね上がれば自動的に保温モードへ移行し、プラグを抜かない限り温かさを保ち続けます。

タイマーや複雑な設定はありません。それは、食べる瞬間のために手間を惜しまない、究極の「調理体験」です。

2.妥協なき美しさと耐久性

外鍋には耐食性に優れた304ステンレス素材を採用しました。

日々の手入れが容易なだけでなく、使い込むほどに愛着がわく、機能美にあふれた外観です。

3.伝統を受け継ぐカラー展開

本シリーズは、大同電鍋の伝統色である「元祖赤」、「元祖緑」、「元祖白」の3色で展開いたします。

製品ラインナップ

元祖赤元祖緑元祖白

「元祖モデル」第一弾として、以下のラインナップで販売を開始いたします。

発売およびキャンペーン情報

Mサイズ：元祖赤Lサイズ：元祖白

発売日：2026年6月15日（月）

販売場所：各公式オンラインショップにて順次販売開始

キャンペーン情報：公式直営店にて「レビューキャンペーン」を開催いたします。

対象商品をご購入後、レビューをご投稿いただいたお客様へ、

もれなく「非売品の公式グッズ」をプレゼントいたします。

大同電鍋 公式直営店 :https://store.tatung.co.jp/大同電鍋 公式サイト :https://dennabe-official.tatung.co.jp/index.html

【会社概要】

社名： 大同日本株式会社

本社所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田６丁目１４－７ VORT末広町 ４階

代表者：代表取締役 游明徳

事業内容： 大同電鍋をはじめとする調理家電、重電工業、スマートエネルギー関連製品

設立： 1975年（昭和50年）8月1日

会社HP：https://www.tatung.co.jp

お問い合わせメールアドレス: info@tatung.co.jp