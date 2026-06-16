iFace ×人気イラストレーターMika Pikazoコラボ記念サイン会にファン殺到　原宿店に長蛇の列

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、iFace原宿店にて人気イラストレーターMika Pikazo（ミカピカゾ）さんとのコラボレーションを記念しサイン会イベントを開催いたしました。当日は多くのファンが来場し、会場は終始盛況となりました。

■iFace × Mika Pikazo が生む新たな体験、原宿でファンと交流

モバイルアクセサリーブランドiFaceは、5月16日（土）に原宿店にて、人気イラストレーターのMika Pikazo（ミカピカゾ）さんとのコラボレーションを記念したサイン会イベントを開催いたしました。

会場ではMika Pikazoさんの書き下ろしアート展示及び店頭インスタレーション及びコラボアイテム販売も行われ、Mika Pikazoさんの世界観を落とし込んだデザインに注目が集まりました。

また、コラボアイテムをご購入いただいたお客様を対象に抽選でサイン会を実施。イベント開始前から多くのお客様が来店し、ブランドとアーティスト双方の人気の高さがうかがえる一日となりました。

会場では、Mika Pikazoさんと交流できる貴重な機会として、ファンの皆さまの笑顔があふれ、終始温かい雰囲気に包まれました。

今回のコラボレーションアイテムは、Mika Pikazoさんならではの色彩豊かなデザインが特徴で、日常使いのモバイルアクセサリーに新たな価値を提供するものとなっています。

iFaceでは、今後もクリエイターとのコラボレーションを通じて、日常に楽しさと個性をプラスする商品・体験を提供してまいります。





イベント概要

・イベント名： iFaceコラボ発売記念 Mika Pikazoサイン会

・開催日：5月16日（土）

・開催場所：iFace原宿店



・内容：サイン会、コラボ商品の販売 など

■アイテム一覧

・製品名 ：Mika Pikazo iFace First Class

MagSynqケース

・価格 ：4,800円(税込5,280円)

・対応機種：iPhone 17、iPhone 17 Pro、

iPhone 16、iPhone 15、

iPhone 14、iPhone 13

・販売場所：iFace公式オンラインストア

他iFace 原宿店など

・製品名 ：Mika Pikazo iFace Reflection強化

ガラスクリアケース/

インナーシート2枚セット

・価格 ：4,800円(税込5,280円)

・対応機種：iPhone 17、iPhone 17 Pro、

iPhone 16、iPhone 15、

iPhone 14、iPhone 13

・販売場所：iFace公式オンラインストア、

iFace 原宿店限定

・製品名 ：Mika Pikazo iFace First Class

AirPodsケース

・価格 ：3,000円(税込3,300円)

・対応機種：AirPods Pro 第3世代、

AirPods Pro第2世代、

AirPods Pro 第1世代

・販売場所：iFace公式オンラインストア

他iFace 原宿店など

・製品名 ：Mika Pikazo iFace MagSynq

カードウォレット/カードセット

・価格 ：3,400円(税込3,740円)

・販売場所：iFace公式オンラインストア

他iFace 原宿店など

■デザイン詳細

POP FACE

キラキラ輝く瞳とアクセサリー

可愛いに囲まれて加工して

私は今日も世界と繋がっている

POP FACEは日常でおしゃれしながら

SNSに自分の姿をアップロードさせる女の子をイメージして描きました。

ずっとスマホを手放さず、ネットを通して世界と繋がっています。

PHONE GIRL

どんな時代も繋がる 撮って撮られて

ここに生きている瞬間を切り取る

今日楽しかったねって確認するために

PHONE GIRLは、ポケベル、ガラケーを身につけて、

そしてこの女の子を撮っている誰かはスマホを持っている

そんなことをイメージしながら描きました。

■iFace(アイフェイス)について



「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。 耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。

世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。



■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗「iFace原宿店」

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku



■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp) ：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp) ：https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するビューティー事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp