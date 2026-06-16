カードサイズなのにハイパワー！電池残量がパネルで見える、10,000mAhの小さなモバイルバッテリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、カードサイズの軽量・コンパクト設計ながら、10,000mAhの大容量とUSB Power Delivery 30W出力に対応したモバイルバッテリー“DE-C91L-10000シリーズ”を6月中旬より新発売いたします。



毎日気軽に持ち運びたい方にぴったりな、カードサイズのモバイルバッテリーです。10,000mAhの大容量に加え、USB Power Delivery 30Wに対応し、スマートフォンはもちろん、ワイヤレスイヤホンや対応するノートパソコンまで幅広い機器を充電できます。iPhone 17を充電する場合は、30分で約63%まで充電できます(※)。

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、2台の機器を同時に充電することも可能です。温度の監視・制御機能や多重保護による異常検知などの安全・安心性能を備えた、エレコム品質を実現。カバンやポーチのポケットに入れて、いつでも安心して持ち運べます。

※2026年1月現在当社調べ

10,000mAh・USB Power Delivery 30W対応の高出力2ポート仕様

- USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲーム機などを充電できる、10,000mAhのモバイルバッテリーです(※1)。- USB-Aポート×1、USB Type-Cポート×1の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます(※2)。- iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコンも充電可能です。- Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です(※3)。- 本体と同色のUSB Type-Cケーブル(約10cm)が付属しています。※1：パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。※2：それぞれのポートを単独で使用する場合、USB Type-Cポートで最大30W、USB-Aポートで最大22.5Wの出力が可能です。また、2ポート同時使用時の合計最大出力は15Wです。※3：Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2、Nintendo Switchではドック併用での使用には対応していません。※AC充電器は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。▲ USB Type-CとUSB-Aの2ポートを搭載し、2台の機器を同時に充電可能▲ コンパクトなのにUSB Power Delivery 30Wに対応、対応するノートパソコンなどの充電も可能▲ ブラックのほか、ホワイトにかわいい『しろちゃん』のイラストをプリントしたモデルをラインアップ

高出力なのにカードサイズの軽量コンパクトモデル

- 本体の重さ約185g、クレジットカードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びにも便利です。- ワット時定格量が160Wh以下のリチウムイオンバッテリーのため、機内持ち込みが可能です(※)。※航空会社の規定によっては例外がある場合があります。▲ スマートフォン本体よりも小さい、カードサイズのコンパクトな本体▲ ポーチのポケットにも収まるサイズ

1%単位でバッテリー残量がわかるLEDパネルを搭載

- LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。

充電に便利なさまざまな機能に対応

- 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています(※)。- 本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接給電するため、電池の劣化を抑えられます。- 高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速充電できる“おまかせ充電”に対応しています(USB-Aポートのみ対応)。- 低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます(USB-Aポートのみ対応)。- PPS(Programmable Power Supply)規格に対応。0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。▲ 本製品とスマートフォンを一緒に接続して充電できる“まとめて充電”に対応▲ 低電流モードにより小型の電子機器も最適な状態で充電可能

こんなに小さいのに、スマートフォンをしっかり高速充電

- 本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です(※1)。- 本製品は約2時間20分で充電できます(※2)。- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。※1：満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。※2：製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。

日々の安心・安全を重視した設計

- 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024規格の安全設計です(※)。- 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準をクリアした安全性の高い商品です。- Thermal Protectionを搭載。製品本体の温度を監視・制御することでお使いの機器を守ります。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10％を超えている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。- 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 対応機種：iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器- コネクター形状(電源入力側)：USB Type-Cポート- 定格入力電圧：5V/9V/12V/15V/20V- 定格入力電流：3A/3A/2.5A/2A/1.5A(最大30W)- コネクター形状(電源出力側)：USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1- 出力：[1ポート単独使用]USB Type-C：最大30W・PPS最大30W、USB-A：最大22.5W、[2ポート同時使用]USB Type-C + USB-A：合計最大15W- 電池種類：充電式リチウムイオン電池、電池定格容量：7.2V 5,000mAh/36Wh- 充電時間：約2時間20分(※1)- 外形寸法/重量：幅約58×奥行約27×高さ約79mm/約185g- 繰り返し使用回数：約500回- 付属品：USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)×1、絶縁シール×2※1：製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

残量表示機能付きコンパクトモバイルバッテリー(10,000mAh/30W)

〈ブラック〉

型番：DE-C91L-10000BK

価格：\5,980（店頭実勢価格）\5,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C91L-10000BK.html

〈しろちゃん〉

型番：DE-C91L-10000WF

価格：\5,980（店頭実勢価格）\5,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C91L-10000WF.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260616-03/

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残量表示機能付きコンパクトモバイルバッテリー(10,000mAh/30W)

〈ブラック〉 型番：DE-C91L-10000BK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15175283/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009938686/

〈しろちゃん〉 型番：DE-C91L-10000WF

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15175284/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009938687/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一