ユーザーの声から生まれた「すみっこしろちゃん」モデルも！ケーブル一体型で持ち運び時に便利なUSB Type-C AC充電器を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブル一体型AC充電器を6月中旬より新発売いたします。



約64cmの巻き取り式USB Type-Cケーブルを搭載し、シーンに合わせて長さ調節が可能。使用後はシュルっと収納できるため、持ち運び時もすっきり。ケーブルを別途持ち歩く必要がなく、持ち忘れ防止にも役立ちます。さらに、GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用することで、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。



【MPA-AC12835WF・MPA-AC12835WH】は、最大出力35WのUSB Power Deliveryに対応。スマートフォンやタブレット、イヤホン、MacBook Airなどの充電が可能で、通常のホワイトとユーザーの声から生まれた「すみっこしろちゃん」デザインのモデルをラインアップしています。

【MPA-AC12945BK・MPA-AC12945WH】は、最大出力45WのUSB Power Deliveryに対応し、スマートフォンやタブレットに加え、ノートパソコンなど幅広い機器を充電できます。カラーはホワイトとブラックをラインアップしています。

「しろちゃん、どこがいい？」ユーザー総投票数10,255票で決定！

本製品の35Wモデル【MPA-AC12835WF】では、エレコムのキャラクター「しろちゃん」の配置場所を決定するため、エレコム公式X（旧Twitter）にてアンケートを実施。総投票数10,255票の結果、3,333票を獲得した「すみっこしろちゃん」を採用しました。

１.王道しろちゃん２.ちょっと小顔しろちゃん３.すみっこしろちゃん４.ワンポイントしろちゃん

【開発担当者からのコメント】

アンケートを開始してからわずか3日間で、10,255票もの貴重なご投票をいただきました。激戦を制して選ばれたのは「すみっこしろちゃん」です。たくさんのご参加とご支持、誠にありがとうございました。皆さまに選んでいただいた「すみっこしろちゃん」を、ぜひかわいがっていただけますと幸いです。また、今後の「すみっこしろちゃん」の活躍にご期待ください。

幅広い機器の充電が可能!

【MPA-AC12835WF・MPA-AC12835WH】

- USB Power Delivery 35Wの最大出力でスマートフォンやタブレット、イヤホン、MacBook Airなどを充電できます。※USB Type-C一体型ケーブル、USB Type-Cポートのどちらかの単独使用時に限ります。- カラーは、ワンポイントデザインがかわいい「すみっこしろちゃん」モデルと、ホワイトをご用意しています。

【MPA-AC12945BK・MPA-AC12945WH】

- USB Power Delivery 45Wの最大出力でスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンなども充電できます。※USB Power Delivery 45W充電に対応した機器に限ります。※USB Type-C一体型ケーブル、USB Type-Cポートのどちらかの単独使用時に限ります。- 2台のスマートフォンを同時に充電することも可能です。※同時使用時はUSB Type-C一体型ケーブルが30W、USB Type-Cポートが10Wの最大出力となります。- カラーは、ブラックとホワイトをご用意しています。【MPA-AC12835WF】しろちゃん(ホワイト×ブラック)【MPA-AC12835WH】ホワイト【MPA-AC12945BK】ブラック【MPA-AC12945WH】ホワイト

巻き取り式ケーブルで持ち運びラクラク&すっきり収納

- 一体型の巻き取り式USB Type-Cケーブルを備えたAC充電器です。- 一体型のケーブルは長さ約64cmの巻き取り式で、シーンに合わせて長さを調節しながら使用でき、すっきりと収納できます。ケーブルを別途持ち歩く必要がないため荷物がかさばらず、持ち運びに便利です。- 一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポートも搭載しています。- GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。

安心して使える設計

- USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットなどを効率的に充電できます。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。- PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。- 耐トラッキング性の要求事項(PSE：電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。- Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。- 電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、当社独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。- 本製品は日本国内専用です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。

■環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

巻き取り式ケーブル一体型AC充電器(35W/C×1+Cケーブル×1)しろちゃん(ホワイト×ブラック)

型番：MPA-AC12835WF

価格：\4,480（店頭実勢価格）\4,073（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC12835WF.html

巻き取り式ケーブル一体型AC充電器(35W/C×1+Cケーブル×1)ホワイト

型番：MPA-AC12835WH

価格：\4,480（店頭実勢価格）\4,073（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC12835WH.html

巻き取り式ケーブル一体型AC充電器(45W/C×1+Cケーブル×1)ブラック

型番：MPA-AC12945BK

価格：\4,980（店頭実勢価格）\4,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC12945BK.html

巻き取り式ケーブル一体型AC充電器(45W/C×1+Cケーブル×1)ホワイト

型番：MPA-AC12945WH

価格：\4,980（店頭実勢価格）\4,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC12945WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260616-05/

しろちゃんとは？

2009年3月13日に誕生した、エレコムの人気キャラクター「しろちゃん」。誕生当時、「かわいいUSBハブ」を開発するという企画があり、画一的なデザインが多かったパソコン周辺機器のイメージを払しょくし、幅広い世代の方に受け入れられるような製品を作りたいという思いから「しろちゃん」は誕生しました。現在では、当社の様々な製品で大活躍しています。

しろちゃん誕生秘話はこちらからご覧いただけます。

https://www.elecom.co.jp/pickup/brand/contents/20240523-01/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一