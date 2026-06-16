iPadを、すぐ使える、どこでも使える。安心のスターターキット＆置き方自在の「ORIGAMIX」ケースiPadアクセサリー2シリーズ8製品を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、タブレットケースと画面保護ガラスフィルムを同梱した「スターターキット」3製品と、折り紙のように自由に折りたためる多機能スタンド機構を採用したiPad向けフラップケース「ORIGAMIX（オリガミックス）」5製品を、6月上旬より新発売いたしました。

iPadを購入した後、できるだけ早く本体を保護したいというニーズは高まっています。一方で、アクセサリーは選択肢が多く、互換性やサイズの確認に迷うことも少なくありません。そこで当社は、画面を美しく守るガラスフィルムと、本体を傷から守るケースをまとめた「スターターキット」をラインアップし、購入直後から安心して使い始めたい方に向けて提案します。

また、日々iPadを持ち歩いて使う方には、縦置き・横置きの両方に対応し、角度を選べる「ORIGAMIX」がおすすめです。薄型・軽量で持ち運びやすく、さまざまな角度に折りたためる設計により、縦スクロール中心の閲覧から動画視聴、タイピングまで、シーンに合わせて快適に使えます。

スターターキット：購入後に、迷わず選べる、ケースとガラスフィルムのセット

- ケースは、端末をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。- 持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。- フラップはマグネットで簡単に留めることができます。- ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。- フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。- ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、傷や衝撃を和らげます。- ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。- セットの画面保護ガラスフィルムは、ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプです。- 付属の簡単貼り付けツールを使えば、フィルムを正確な位置に貼り付けられます。- 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※当社基準による鉛筆硬度試験での実力値です。- 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。- 万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。- 簡単貼り付けツールの他、フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

折り紙のように自由に折りたためる ORIGAMIXケース

- 折り紙のように自由に折りたためる多機能スタンド機構を採用。縦置き・横置きの両方に対応し、用途に合わせて角度を選べるフラップケースです。- 動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせた4つのスタンド角度を選べます。- 軽さを重視する人にも使いやすいよう薄さにこだわり、持ち運びやすさと扱いやすさを両立しています。- 背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。- 持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。- フラップはマグネットで簡単に留めることができます。- ケース外側は傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。- ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。- ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、傷や衝撃を和らげます。- Apple Pencil専用の収納スペース付きです。- ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。

製品詳細

iPad(A16/第10世代) スターターキット ガラスフィルム 衝撃吸収ケース

〈ブラック〉

型番：TB-A26RSASTBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-A26RSASTBK.html

11インチiPad Air(M4/M3/M2) スターターキット ガラスフィルム 衝撃吸収ケース

〈ブラック〉

型番：TB-A26MSASTBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-A26MSASTBK.html

13インチiPad Air(M4/M3/M2) スターターキット ガラスフィルム 衝撃吸収ケース

〈ブラック〉

型番：TB-A26XSASTBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-A26XSASTBK.html

iPad(A16/第10世代) ORIGAMIXケース 背面クリア スリープ対応〈ブルーグレー〉

〈ブルーグレー〉

型番：TB-A26RWVORBG

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-A26RWVORBG.html

〈ブラック〉

型番：TB-A26RWVORBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-A26RWVORBK.html

11インチiPad Air(M4/M3/M2) ORIGAMIXケース 背面クリア スリープ対応〈ブルーグレー〉

〈ブルーグレー〉

型番：TB-A26MWVORBG

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-A26MWVORBG.html

〈ブラック〉

型番：TB-A26MWVORBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-A26MWVORBK.html

13インチiPad Air(M4/M3/M2) ORIGAMIXケース 背面クリア スリープ対応

〈ブラック〉

型番：TB-A26XWVORBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-A26XWVORBK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260616-04/

ご購入はこちら

iPad(A16/第10世代) スターターキット ガラスフィルム 衝撃吸収ケース

〈ブラック〉 型番：TB-A26RSASTBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2YMMTYW/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2YMMTYW/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15153862/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009931274/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550438513/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550438513.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550438513.html

11インチiPad Air(M4/M3/M2) スターターキット ガラスフィルム 衝撃吸収ケース

〈ブラック〉 型番：TB-A26MSASTBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2YGJ288/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2YGJ288/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15153859/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009931277/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550438483/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550438483.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550438483.html

11インチiPad Air(M4/M3/M2) ORIGAMIXケース 背面クリア スリープ対応

〈ブルーグレー〉 型番：TB-A26MWVORBG

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2YJD55Q/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2YJD55Q/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15153860/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009931275/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550438490/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550438490.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550438490.html

13インチiPad Air(M4/M3/M2) ORIGAMIXケース 背面クリア スリープ対応

〈ブラック〉 型番：TB-A26XWVORBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2YDXBNL/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2YDXBNL/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15153866/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009931279/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550438582/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550438582.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550438582.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一