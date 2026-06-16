ピングーとノジマキャンペーンを開催！～ノジマでしか手に入らないオリジナルグッズプレゼント～

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（代表執行役社長・野島廣司、以下「ノジマ」）は2026年８月31日（月）までの期間限定で対象商品を購入されたお客様にピングーのオリジナルグッズをプレゼントする「ピングーとノジマキャンペーン」を開催中です。今年の夏も酷暑が予想されるなか、南極に住むピングーとなかまたちが登場するキャンペーンの開催でお客様に少しでも涼しい気分を味わっていただきたいと考えております。ぜひノジマにお越しください！

【キャンペーン概要】

◆期間：2026年６月13日（土）～2026 年８月31 日（月）

◆対象店舗：ノジマ店舗

(店舗一覧：https://www.nojima.co.jp/shop/)

◆内容

期間中に対象商品をご購入されたお客様に

ピングー×ノジマのオリジナルグッズをプレゼント。キャンペーン第1弾ではオリジナルクリアファイルを進呈。

※ノジマモバイル会員様限定。当社指定商品・条件に限ります。

※なくなり次第終了となります。

◆キャンペーンサイト：https://www.nojima.co.jp/campaign/pingu_cp/

【ピングーとは】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp

▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu