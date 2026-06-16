教育型バーチャルイベント「マイクラでまちづくり！！～小学生1000人で夏の自由研究2026～」の協賛が決定！

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、株式会社ＫＵＬ（所在地：大阪市中央区、代表取締役：田中 伸和）が主催する教育型バーチャルイベント「マイクラでまちづくり！！～小学生1000人で夏の自由研究2026～」へ協賛することを決定しました。

eスタジアムいずみ会場では、当社が2023年に発表した製品「はじめてのキーボード”KEY PALETTO（キーパレット）”」を使いながらゲームを操作することが可能です。

「マイクラでまちづくり！！～小学生1000人で夏の自由研究2026～」とは

世界的人気ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」を活用し、子どもたちが自分のアイデアをかたちにしながら、住まいやまちについて考えることができる体験型イベントです。株式会社ＫＵＬが運営するショッピングセンター「エコール・いずみ」が立地する大阪府和泉市の「和泉中央駅」エリアをモチーフとしたバーチャル空間上で、“将来住みたい家”を自由に建築する体験を通じて、一人ひとりが持つ「想像」と「創造」の力を育む学びの機会を提供します。

協賛の背景

近年、教育現場のデジタル化が進む一方で、家庭環境や地域によって「デジタル体験の操作習熟度」や「デバイス環境」に差が生まれていることが、新たな課題となっています。そこで本イベントでは、子どもたちに親しみのある「Minecraft（マインクラフト）」を入口に、普段触れる機会が少ないPCデバイスを活用した創作体験を提供します。単に「遊ぶ」だけにとどまらず、デジタル技術を「正しく、かつ創造的に」使う機会をつくることで、居住地域に左右されないデジタルリテラシーの向上と、地域間の体験格差の解消を目指しています。

当社は、子どもたちに「スムーズにタイピングができた」という成功体験を届け、楽しみながら学習に取り組んでほしいという思いから、3年をかけて製品開発を進め、「はじめてのキーボード”KEY PALETTO（キーパレット）”」を発表しました。本イベントの趣旨と本製品に込めた想いが一致していることから、今後デジタルリテラシーの向上と、地域間の体験格差の解消の一助になればと考え、このたび協賛を決定いたしました。

製品紹介ページ：https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00098/

開催概要

日程・会場：

１.7月18日（土）～8月16日（日）ｅスタジアムいずみ

２.8月1日（土）～8月2日（日）泉佐野オチアリーナ・eスタジアムいずみ 同時開催

参加対象者 ：小学生

参加費 ：無料

主催 ：株式会社ＫＵＬ

共催 ：eスタジアム株式会社

後援 ：和泉市、和泉市教育委員会、泉佐野市、泉佐野市教育委員会、桃山学院大学

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一