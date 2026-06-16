オレンジページnet × WECKのコラボ記事が公開！

株式会社マークスインターナショナル

株式会社オレンジページのWEBメディア『オレンジページnet』にて、“日常をより豊かにする” ビジョンを掲げ、インテリア・キッチン・ライフスタイル商品の卸売及び販売を行う株式会社マークスインターナショナル（本社：東京都千代田区麴町3-7-20、代表取締役：名取至）が輸入販売を行うドイツ製ガラス保存容器のブランド『WECK』とのコラボレーション記事が公開となったことをお知らせいたします。

株式会社オレンジページでは、『WECK』のレシピブック「焼く／蒸す／漬ける／レンジもOK！ WECK Cook Book」（渡辺麻紀・著）を発売中です。



・「オレンジページ net」 とは

「暮らしにひとさじ。「おいしさ」と「ときめき」を」をキャッチフレーズに、出版社発信ならではの編集力を活かした オリジナルコンテンツを届けています。

https://www.orangepage.net



■『WECK』とは

「WECKキャニスター」はイチゴのロゴがトレードマークのドイツ生まれのガラス製保存容器。

元々は食品の保存容器として100年以上の歴史を持つWECK。当時から愛され続けているのは、気密性の高さと密閉保存の簡単さです。本国ドイツをはじめ、世界中に広まり、今日では様々な用途に使われ愛されています。

リサイクルガラスの自然な⾊合い、そして飽きのこないデザインは、どんなものを入れても、主役としての魅力を引き立ててくれます。そして、シンプルな形、かわいい形、スマートな形、面白い形など豊富な形状とサイズは、入れるものや置きたい場所、用途に応じて選べる楽しさがあります。

マークスインターナショナルでは2001年より日本国内での販売を開始。さらに一緒に使うことでWECKのある暮らしを今まで以上に彩っていくアイテムを企画販売するオリジナルブランド『WITH WECK』を手掛け、WECKの新しい用途やシーンの提案・発信をしています。

■WECKガラスキャニスターやTSUKEMONO STONEを使った楽しいレシピが、オレンジページnetにて公開中！

・ズッキーニの白だしマリネ

https://www.orangepage.net/news-daily/264300/

MOLD750ml / TSUKEMONO STONEを使用

・ラディッシュのガーリックピクルス

https://www.orangepage.net/news-daily/264317/

MOLD250mlを使用

・豆腐のしょうゆ漬け

https://www.orangepage.net/news-daily/264336/

GOURMET250ml/TSUKEMONOSTONEを使用

■オレペエディターのみなさまのブログも随時公開！

全国各地で活動する、おいしいもの好きのオレペエディターのみなさんが、WECKを使ってみた様子を教えてくれます。WECKの楽しい使い方やレシピなど、参考になる記事が公開中！

こちらもどうぞご覧ください。

https://www.orangepage.net/column-search/tag=weck2026

■WECK.JPとは

マークスインターナショナルが運営するWECK日本公式サイトです。WECKの歴史や基本的な使い方などをはじめ各アイテムの紹介など、既に愛用いただいている方から、これから使ってみたい初心者の方まで、WECKをまるごと知っていただくためのブランドサイトです。

https://weck.jp/

WECK日本公式インスタグラム

https://www.instagram.com/weckjapan/

■marcs STORE（マークス ストア）について

マークスインターナショナルの公式オンラインストアです。ヨーロッパのブランドを中心に、いつ来ても楽しく、長く使いたいアイテムや日々の暮らしを彩る商品をご紹介しています。

https://marcs.shop/

■marcs International co., ltd について

日常をより豊かにする。

日々の生活の中で我々はあらゆる“もの”に囲まれて暮らしています。

我々のなにげない生活の中で毎日使うもの、毎日目にするものが、

なんとなく気に入っていたり、好きなデザインであることが、

日々の暮らしを、少し豊かに感じる手伝いをしてくれているのだと思っています。

そんな想いから、世の中の誰かに素敵だな、と感じていただけるようなプロダクトを

みなさまにご紹介していくのが、我々の使命です。

■会社概要

社名：株式会社マークスインターナショナル

所在地：〒102-0083東京都千代田区麴町3-7-20

電話：03-6861-4511

設立：平成9年1月6日

代表者：名取至

資本金：2,000万円

取扱商品：インテリア商材、ファニチュア、キッチン＆テーブルウェア

URL：https://www.marcs.co.jp

公式オンラインストア：https://marcs.shop/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/marcs_international/

■商品に関するお問い合わせ先

株式会社マークスインターナショナル：brand@marcs.co.jp

marcs STORE（同社ECサイト）：store@marcs.co.jp