忙しいおとなへ贈る10分RPG。カジュアルローグライトRPG『サマーロード』本日6月16日（火）より体験版配信開始！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、カジュアルローグライトRPG『サマーロード』の体験版配信を開始いたしました。2026年6月16日（火）～ 6月23日（火）（日本時間）に開催される「Steam Nextフェス」にも参加いたします。

【体験版配信中のSteamストアページはこちら】

https://store.steampowered.com/app/2073980/_/(https://store.steampowered.com/app/2073980/_/?l=japanese)

■忙しいおとなへ贈る10分RPG『サマーロード』2026年6月16日(火)よりSteamにて体験版配信開始！

カジュアルローグライトRPG『サマーロード』は、6月16日（火）～ 23日（火）に開催される「Steam Nextフェス」にあわせ、最新体験版を初公開いたします。これまで多くのゲーム展示会にて試遊展示を行ってまいりましたが、Steam上での体験版配信は初になります。

【体験版はこちらのURLからプレイできます】

https://store.steampowered.com/app/2073980/_/(https://store.steampowered.com/app/2073980/_/?l=japanese)

＜忙しいおとなへ贈る10分RPG。『サマーロード』とは？＞

●「オートバトル」x「着せ替え」x「ローグライト」

１プレイたった１０分！カジュアルローグライトRPG！

バトルはオート、手に入れた装備を着せ替えるだけでチームビルドを行います。

１プレイ１０分の冒険で、ルート選択やイベントによって、内容が変化します。

懐かしの2D RPGの箱庭らしさを下地に、3Dで新しさと親しみやすさを目指したビジュアル。

あの頃に夢中だった大人のプレイヤーにこそ届けたい作品です。

●ふしぎな生物モグモとの旅

ある夏の日、静かな田舎町に現れたふしぎな生き物──モグモ。

3人の子どもたちは、モグモの“帰る場所”を探す旅に出る。

仲間と出会い、森や荒野を越えて世界を巡る小さな大冒険が始まる。

そして、モグモの"帰る場所"とは──

ゲームは「町パート」と「冒険パート」を交互に進行。町では住民と交流しながら、自由に散策やストーリーを楽しめます。「冒険パート」はオートバトルで進行し、次の町を目指します。

バトルで手に入れた装備はその場で着せ替え可能。装備の組み合わせ次第で、さまざまなコンボアクションが生まれます。

装備を変えると見た目も変化。スキルの傾向に応じたコーディネートが楽しめます。

本作は、バンダイナムコスタジオのインディーゲームレーベル「GYAAR Studio」が主催する「第２回GYAAR Studioインディーゲームコンテスト」入賞作品です。

開発は『スーパーメットボーイ！』をリリースしたリビルドゲームス。プログラマ１名、プランナー１名の小さな開発チームですが、信頼のある実績と遊び心あるゲーム開発で知られたチームです。

※スクリーンショットは全て開発中のものです。予告なく変更になることがございます。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/327_1_ab2c91ebf0b31a362e39bccab09630ff.jpg?v=202606160151 ]

(C)︎2026 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

リビルドゲームス

公式サイト：https://rebuildgames.com/site/

公式X： https://x.com/rebuildgames (https://x.com/rebuildgames)（@rebuildgames）

GYAAR Studioインディーゲームコンテスト

公式サイト：https://indie.bandainamcostudios.com/

株式会社Phoenixx

公式サイト： https://phoenixx.ne.jp/

公式X： https://x.com/Phoenixx_Inc（@Phoenixx_Inc）

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

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Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

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