”人を飲み込む”ゲームソフトを解呪せよ。リズムアクションADV『Depth:Origin』本日6月16日（火）より体験版配信開始！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、リズムアクションADV『Depth:Origin』のパブリッシングを決定いたしました。

また、2026年6月16日（火）～ 6月23日（火）（日本時間）に開催される「Steam Nextフェス」への参加に合わせ、体験版の配信を開始いたしました。

【Steamストアページはこちら】

https://store.steampowered.com/app/3652770/DepthOrigin/(https://store.steampowered.com/app/3652770/DepthOrigin/)

【体験版ページはこちら】

https://store.steampowered.com/app/4776310/DepthOrigin_Demo/(https://store.steampowered.com/app/3652770/DepthOrigin/)

■リズムアクションADV『Depth:Origin』2026年6月16日(火)よりSteamにて体験版配信開始！

リズムアクションADV『Depth:Origin』は、6月16日（火）～ 23日（火）に開催される「Steam Nextフェス」にあわせ、最新体験版を公開いたします。

ゲーム冒頭のシーンを描くチュートリアルと、新進気鋭の音楽クリエイター「RYOQUCHA」氏による楽曲で遊ぶことができるフリーモードを収録しています。

【体験版はこちらのURLからプレイできます】

https://store.steampowered.com/app/4776310/DepthOrigin_Demo/(https://store.steampowered.com/app/4776310/DepthOrigin_Demo/)

＜”人を飲み込む”呪いのゲームソフト『Depth:Origin』とは？＞

●呪いのゲームソフト「Depth:Origin」を解呪せよ

アルヴァ中央刑事局特殊行動部第6課ー主人公は、都市に出没する呪物の鎮圧、取締を行う特殊行動班「対特殊呪物鎮圧行動班」として、任務にあたる事となる。

”プレイした人を飲み込む”と報告された特殊呪物「Depth:Origin」は、主人公にとっての初任務だった。しかし、現場に到着した頃にはすでに他の班員の姿は無く、一本のゲームソフトが残されていた…

●ふしぎな生物モグモとの旅

物語は全てゲーム内のゲーム「Depth:Origin」をプレイすることで進行します。

Depth:Originは、シューティングゲームのアプローチで遊ぶリズムゲームです。

・襲いかかる敵を、リズムに合わせて「撃つ」

・ボスからの攻撃を、音楽に合わせて「避ける」

2つのアクションを駆使して自機のエネルギーを貯め、ボスを撃破しましょう。

●プレイを阻む「心霊現象」そして、呪物に秘められた「過去」

ゲームを進めるごとに解呪は進みますが、主人公は同時にゲームからも呪いの干渉を受けます。

干渉が進むと、部屋の中で奇妙な音が鳴ったり、見えていないはずのものが見えたりします。

呪いの邪魔を凌ぎ、ゲームソフト「Depth:Origin」を攻略に導きましょう。解呪の進行度に応じて、呪物が持つ「過去」が暴かれます。

ですが、忘れないでください。呪物を鎮圧することが、あなたの任務です。

本作は、バンダイナムコスタジオのインディーゲームレーベル「GYAAR Studio」が主催する「第2回GYAAR Studioインディーゲームコンテスト」入賞作品です。

開発は『GIGAFALL』を開発した四季GameStudio。ゲームを通して「人の想像を喚起する世界観を与える」を信念に、世界観を重視した”物語の媒体”として、個人でゲーム開発を行うゲームスタジオです。

※スクリーンショットは全て開発中のものです。予告なく変更になることがございます。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/328_1_90e9b652857007d7673507b0fb915979.jpg?v=202606160151 ]

(C)︎2026 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

四季GameStudio

公式サイト： https://shikimediaworks.wixsite.com/shikigamestudio

公式X： https://x.com/ShikiGameStudio（@ShikiGameStudio）

開発者X： https://x.com/kowato_poppo（@kowato_poppo）

GYAAR Studioインディーゲームコンテスト

公式サイト： https://indie.bandainamcostudios.com/

株式会社Phoenixx

公式サイト： https://phoenixx.ne.jp/

公式X： https://x.com/Phoenixx_Inc（@Phoenixx_Inc）

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

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Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

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