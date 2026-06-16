”人を飲み込む”ゲームソフトを解呪せよ。リズムアクションADV『Depth:Origin』本日6月16日（火）より体験版配信開始！

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株式会社Phoenixx


株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、リズムアクションADV『Depth:Origin』のパブリッシングを決定いたしました。


また、2026年6月16日（火）～ 6月23日（火）（日本時間）に開催される「Steam Nextフェス」への参加に合わせ、体験版の配信を開始いたしました。



【Steamストアページはこちら】


https://store.steampowered.com/app/3652770/DepthOrigin/(https://store.steampowered.com/app/3652770/DepthOrigin/)



【体験版ページはこちら】


https://store.steampowered.com/app/4776310/DepthOrigin_Demo/(https://store.steampowered.com/app/3652770/DepthOrigin/)



■リズムアクションADV『Depth:Origin』2026年6月16日(火)よりSteamにて体験版配信開始！


リズムアクションADV『Depth:Origin』は、6月16日（火）～ 23日（火）に開催される「Steam Nextフェス」にあわせ、最新体験版を公開いたします。


ゲーム冒頭のシーンを描くチュートリアルと、新進気鋭の音楽クリエイター「RYOQUCHA」氏による楽曲で遊ぶことができるフリーモードを収録しています。



【体験版はこちらのURLからプレイできます】

https://store.steampowered.com/app/4776310/DepthOrigin_Demo/(https://store.steampowered.com/app/4776310/DepthOrigin_Demo/)



＜”人を飲み込む”呪いのゲームソフト『Depth:Origin』とは？＞


●呪いのゲームソフト「Depth:Origin」を解呪せよ

アルヴァ中央刑事局特殊行動部第6課ー主人公は、都市に出没する呪物の鎮圧、取締を行う特殊行動班「対特殊呪物鎮圧行動班」として、任務にあたる事となる。


”プレイした人を飲み込む”と報告された特殊呪物「Depth:Origin」は、主人公にとっての初任務だった。しかし、現場に到着した頃にはすでに他の班員の姿は無く、一本のゲームソフトが残されていた…





●ふしぎな生物モグモとの旅

物語は全てゲーム内のゲーム「Depth:Origin」をプレイすることで進行します。


Depth:Originは、シューティングゲームのアプローチで遊ぶリズムゲームです。


・襲いかかる敵を、リズムに合わせて「撃つ」


・ボスからの攻撃を、音楽に合わせて「避ける」


2つのアクションを駆使して自機のエネルギーを貯め、ボスを撃破しましょう。








●プレイを阻む「心霊現象」そして、呪物に秘められた「過去」

ゲームを進めるごとに解呪は進みますが、主人公は同時にゲームからも呪いの干渉を受けます。


干渉が進むと、部屋の中で奇妙な音が鳴ったり、見えていないはずのものが見えたりします。






呪いの邪魔を凌ぎ、ゲームソフト「Depth:Origin」を攻略に導きましょう。解呪の進行度に応じて、呪物が持つ「過去」が暴かれます。


ですが、忘れないでください。呪物を鎮圧することが、あなたの任務です。





本作は、バンダイナムコスタジオのインディーゲームレーベル「GYAAR Studio」が主催する「第2回GYAAR Studioインディーゲームコンテスト」入賞作品です。


開発は『GIGAFALL』を開発した四季GameStudio。ゲームを通して「人の想像を喚起する世界観を与える」を信念に、世界観を重視した”物語の媒体”として、個人でゲーム開発を行うゲームスタジオです。



※スクリーンショットは全て開発中のものです。予告なく変更になることがございます。


【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/328_1_90e9b652857007d7673507b0fb915979.jpg?v=202606160151 ]

(C)︎2026 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。


四季GameStudio


公式サイト： https://shikimediaworks.wixsite.com/shikigamestudio


公式X： https://x.com/ShikiGameStudio（@ShikiGameStudio）


開発者X： https://x.com/kowato_poppo（@kowato_poppo）



GYAAR Studioインディーゲームコンテスト


公式サイト： https://indie.bandainamcostudios.com/



株式会社Phoenixx


公式サイト： https://phoenixx.ne.jp/


公式X： https://x.com/Phoenixx_Inc（@Phoenixx_Inc）


公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames



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Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、


すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。


10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。


世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。


To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.


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