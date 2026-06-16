【牛角】焼肉酒場、お得な「1皿追加キャンペーン」第２弾！『スタミナWガーリックカルビ』プレゼント!! ～6/22(月)から7/14(火)まで平日限定～

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2026年6月22日（月）から7月14日（火）までの平日限定で、『焼肉酒場セット』をご注文いただいた方を対象に「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）を1人1皿プレゼントするキャンペーンを実施します。

焼肉酒場セット専用ページはこちら :https://www.gyukaku.ne.jp/lp/yakinikusakaba/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202601_sakaba_cp

※クーポンは6月22日（月）10時に表示予定です。

■焼肉盛り&ホルモン盛り(6種)＋無限枝豆＋2時間飲み放題で1,980円！平日限定のお得なセット「焼肉酒場」

『焼肉酒場』とは、居酒屋感覚で気軽に焼肉を楽しめる平日限定のメニューです。お1人様1,980円（税込2,178円）で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆（枝豆食べ放題）」を組み合わせたお得な内容となっています。 「選べるホルモン盛り」は、「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」「青唐MIX（ごま油＆青唐）」の3種類をご用意。その日の気分やお好みに合わせてお楽しみいただけるため、友人や職場の同僚との気軽な集まりや学生の方、お1人様まで、幅広いシーンでご利用いただいております。

■にんにくパワーで元気フルチャージ！「スタミナWガーリックカルビ」が1皿無料！

「選べるホルモン盛り」…写真左から「黒MIX」「青唐MIX」「白MIX」

本キャンペーンでは『焼肉酒場セット』をご注文のお客様に、クーポン提示で「スタミナWガーリックカルビ」 （ハーフサイズ）を1人1皿プレゼントいたします。 “刻み”と“おろし”にんにく、特製旨辛ダレを使用しており、食欲を刺激する味わいが特長で、お酒との相性も良く、焼肉時間をよりお楽しみいただけます。

【焼肉酒場】スタミナWガーリックカルビ１皿プレゼント 概要

※写真は2名分です

期間限定：2026年6月22日（月）～7月14日（火）※平日限定

キャンペーン対象：焼肉酒場セット（焼肉盛り/ホルモン盛り/飲み放題/枝豆食べ放題）

キャンペーン内容：「スタミナWガーリックカルビ」(ハーフサイズ)を１人１皿プレゼント

価格：1,980円（税込2,178円）

※飲み放題・無限枝豆は120分/ラストオーダー90分

利用方法：牛角公式ホームページの「クーポン画面」を着席時に提示

実施店舗：全国の牛角店舗

※沖縄県、他一部店舗をのぞく

※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください

※牛角焼肉食堂では実施していません

※牛角食べ放題専門店ではご利用いただけません

焼肉酒場セット 専用ページはこちら :https://www.gyukaku.ne.jp/lp/yakinikusakaba/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202601_sakaba_cp

※クーポンは6月22日（月）10時に表示予定です。

【焼肉酒場】各ホルモン盛り、おすすめドリンク

※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンクは飲み放題です。

※共通メニュー：焼肉盛り/無限枝豆/飲み放題

「焼肉酒場セット」―青唐MIX

青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てます。箸が止まらず、ついお酒も進んでしまう、やみつきの味わいです。

▼おすすめドリンク：各種ハイボール

ハイボール/エナジーハイボール/コーラハイボール

※共通メニュー：焼肉盛り/無限枝豆/飲み放題

「焼肉酒場セット」―黒MIX

特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた「黒MIX」。濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。しっかりとした味付けでお酒との相性も良く、王道のやみつき味です。

▼おすすめドリンク：各種お茶ハイ・日本酒

黒ウーロンハイ/玄米こうばし茶ハイ/豪快（日本酒）

※共通メニュー：焼肉盛り/無限枝豆/飲み放題

「焼肉酒場セット」―白MIX

にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した「白MIX」。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせました。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、お酒との相性も良い一皿です。

▼おすすめドリンク：各種サワー

アップルベリーサワー/初恋サワー/青春サワー

【焼肉酒場】飲み放題メニュー

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開