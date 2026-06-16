株式会社ルシダスからGainsight管理者として必要な知識を体系的に学べる「LUCIDAS Academy for Gainsight」をリリース

Gainsight株式会社

Gainsight株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：絹村 悠、以下Gainsight）と株式会社ルシダス（本社：北海道旭川市、代表者：池上ジョナサン、以下ルシダス）は、GainsightのAdmin（管理者）を対象とした実践的な日本語eラーニングコース「LUCIDAS Academy for Gainsight」を共同リリースしたことをお知らせします。

背景と課題

サブスクリプションビジネスや直近のAI活用の急速な普及に伴い、カスタマーサクセス（CS）組織の構築・強化は、持続的な収益成長を実現するうえで不可欠な経営課題となっています。

しかし、「カスタマーサクセスとは何か」という考え方の習得から、Gainsightのような専門ツールの設計・設定・運用まで、一気通貫で身につけられる学習機会が不足しているのが現状です。

本コースは、CSの考え方・CSMの役割という思想的な土台から、Gainsightの具体的な設定・運用スキルまでを一つのプログラムで完結して習得できる環境を提供することで、日本国内のカスタマーサクセス人材育成を加速することを目的として、Customer-Led GrowthのマーケットリーダーであるGainsightのカスタマーサクセス領域の知見と、ルシダスが持つGainsight導入・活用支援のノウハウを結集して開発されました。

「LUCIDAS Academy for Gainsight」の概要

本トレーニングは、Gainsightの管理者として必要な基礎知識を体系的に学べる包括的なeラーニングコースです。これからGainsightの管理者を担当する方を対象に、ツールを触ったことがない初学者でも理解しやすいよう設計されています。

単なるツール操作の習得にとどまらず、「なぜその設計が必要か」という思想から「どう設定するか」という実装までを体系的に習得できる、国内初の日本語実践型プログラムです。

■ コースの特長

・説明動画 × インタラクティブなクイズ形式で、理解度を確認しながら自分のペースで学習が進められる

・架空企業のCS変革プロジェクトをケーススタディとして活用し、実務に直結するGainsight設計の考え方を体験的に習得できる

・コースを修了することで、Gainsightを使った顧客成功活動を円滑に運用できる自信とスキルを身につけることができる

・Gainsight導入企業向けの限定eラーニングとして提供し、受講環境の品質を担保

提供概要

コース名： LUCIDAS Academy for Gainsight

対象： GainsightのAdmin（管理者）および運用担当者

受講形式： オンライン・自己学習型（eラーニング）

提供対象： Gainsight導入企業（限定公開）

詳細・お問い合わせ： https://academy.lucidas.co.jp/page/gainsight-training

株式会社ルシダスについて

【社名】株式会社ルシダス

【代表者】代表者 池上ジョナサン

【所在地】旭川本社：〒078-8382 北海道旭川市西神楽2線24号

東京支社：〒141-0033 東京都品川区西品川1丁目1-1 大崎ガーデンタワー9階

【設立】2014年12月

【事業内容】

株式会社ルシダスは、マーケティング戦略コンサルティングを事業内容とし、2006年の創業以来、企業の「伝えたい」とお客様の「知りたい」が一致するコミュニケーションを通じて、倫理的な方法で企業の収益に貢献することをミッションとしています。Adobe、Salesforce、KDDI、パナソニック コネクトなど国内外の幅広い企業を支援実績に持ち、マーケティングオートメーション（MA）およびカスタマーサクセスプラットフォームの導入・活用支援においても豊富な実績を有します。

詳細についてはこちらをご覧ください。URL：https://www.lucidas.co.jp/

Gainsight（ゲインサイト）について

【社名】Gainsight株式会社

【代表者】代表取締役社長 絹村 悠

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18階

【設立】2022年4月

【事業内容】

Gainsightは、カスタマーサクセス、製品体験、コミュニティエンゲージメントに焦点を当てた業界随一のCustomer-Led Growthプラットフォームを提供し、あらゆる活動の中心にお客様を据えたヒューマンファーストの活動を可能にします。豊富なデータ分析により、リスクのある顧客を特定し、課題を解決するための体系的なプロセスを構築し、さらに、データドリブンのエンゲージメントにより顧客の成果を追跡、分析、自動化することで、企業の製品活用を高め、解約率を低減すると共に製品適用範囲の拡大により、企業のビジネス成長を加速します。Sansan、ビズリーチ、弥生、ソフトバンク、など多くの企業にGainsightを活用いただいています。

詳細についてはこちらをご覧ください。 URL : https://www.gainsight.co.jp/