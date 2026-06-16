歌ネタ王者「メンバー」芸歴20周年の集大成オーケストラ×お笑い単独ライブ全国ツアークラウドファンディング開始12時間で目標600万円達成につき愛知公演の追加開催が緊急決定！

吉本興業株式会社

広島よしもと所属のお笑いコンビ「メンバー」（山口提樹、潮圭太）は、芸歴20周年の「単独ライブ全国ツアー」開催に向けたクラウドファンディングを実施しています。開始約12時間で目標の600万円を達成、翌日には1,000万円を突破しました。

この反響を受け、ツアー6カ所目となる名古屋市での追加公演（2027年3月5日）と、FANYクラウドファンディングでの限定リターン追加を決定しました。

本ツアーは、オーケストラの生演奏に合わせて歌ネタやコントを披露する独自の試みです。名古屋市での追加公演決定に伴い、2026年6月16日（火）12:00より、FANYクラウドファンディングにて「良席確約券＋楽屋見学＋舞台上での記念撮影」の限定リターンを発売。好評につき品切れとなっていた福岡市公演分の同リターンも同時に追加します。

2023年にクラウドファンディングの支援で実現したライブ「Member’s Concert」は、YouTubeでのアーカイブ動画が400万回以上再生されるなど、大きな反響を呼びました。話題を集めたステージがさらに規模を拡大し、お笑いと音楽を掛け合わせた新しいエンターテインメントをお届けします。ぜひご注目ください。

メンバーコメント

＜山口提樹＞（左）

皆さまからの予想を超えるたくさんのご支援、本当にありがとうございます！おかげさまでオーケストラ歌ネタライブ全国ツアーの追加公演として、愛知公演の開催が決定しました！感謝の気持ちを込めて、皆さまに楽しんでいただける最高のライブをお届けできるよ

う頑張ります！

＜潮圭太＞（右）

皆様の沢山のご支援のお陰で愛知公演を追加で行えることになりました！お近くの方はぜひ足を運んでいただいてオーケストラの迫力とお笑いの融合をお楽しみください！

クラウドファンディング概要

日程：2026年7月5日（日）23:59まで支援受付中

目標金額：6,000,000円 ※6月15日（月）12:00時点で16,728,000円

6月16日（火）追加リターン：

2027年3月5日（金）愛知公演「良席チケット確約＋楽屋見学＋舞台上での記念撮影」50,000円

2027年2月13日（土）福岡公演「良席チケット確約＋楽屋見学＋舞台上での記念撮影」50,000円(在庫補充)

全国ツアー概要

「Member‘s Concert ～メンバーがオーケストラの生演奏で歌ネタをやるライブ～」全国ツアー（仮）

【出演】メンバー、オーケストラ奏者

【料金】前売5,500円／当日6,000円／配信2,000円※ツアー共通※広島公演のみ配信あり

東京公演

日程：2027年1月31日（日）場所：なかのZERO 大ホール

北海道公演

日程：2027年2月11日（木・祝）場所：北広島市芸術文化ホール 花ホール

福岡公演

日程：2027年2月13日（土）場所：福岡市民ホール 中ホール

愛知公演（追加公演）

日程：2027年3月5日（金）場所：名古屋市青少年文化センター（アートピアホール）

大阪公演

日程：2027年3月13日（土）場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

広島公演※配信あり

日程：2027年4月17日（土）場所：JMSアステールプラザ 大ホール

FANY Crowdfundingプロジェクトページ：https://cf.fany.lol/projects/4401

FANY Ticket：https://ticket.fany.lol/

FANY Online Ticket：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/