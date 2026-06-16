【ハンドボール】女子日本代表U-18（ユース） 第2回強化合宿参加メンバーのお知らせ

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、女子ユース日本代表（U-18）が2026年6月27日から6月29日まで味の素ナショナルトレーニングセンター（東京）で実施する2026年度第2回強化合宿のメンバーを、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

本チームは、5月24日から26日にかけて実施した第1回強化合宿を踏まえ、選出されたメンバー18名で、7月29日から8月9日にルーマニアで開催される第11回IHF女子ユース（U-18）ハンドボール世界選手権に向けて戦術の共有、意思統一を図ります。

第2回強化合宿概要

・期間：2026年6月27日（土）～6月29日（月）

・場所：味の素ナショナルトレーニングセンター（東京）

合宿参加メンバーリスト

【スタッフ】

監督：張 素姫（公益財団法人日本ハンドボール協会／富士大学）

アシスタントコーチ：小松 真理子（公益財団法人日本ハンドボール協会／ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球）

GKコーチ：小松 理子（公益財団法人日本ハンドボール協会／甲府市立北中学校）

ドクター：大西 信三（公益財団法人日本ハンドボール協会／キッコーマン総合病院）

トレーナー：竹上 綾香（公益財団法人日本ハンドボール協会／立教大学）

アナリスト：田口 真夕（公益財団法人日本ハンドボール協会／株式会社T-FUNCTION）

【選手】（ポジション／身長／年齢／所属／出身地）

鈴木 雪菜

PV／166cm／18歳／国士舘大学／岩手県

飯村 有里

BP／167cm／18歳／東海大学／茨城県

中屋 琴子

BP／165cm／18歳／富士大学／岩手県

槇野 心美

BP／165cm／18歳／関西大学／京都府

中筋 海南

BP／163cm／18歳／プレステージ・インターナショナル アランマーレ富山／富山県

竹内 心美

PV／170cm／17歳／昭和学院高等学校／茨城県

三浦 陽奈

BP／156cm／17歳／ルーテル学院高等学校／熊本県

若山 芭奈

BP／168cm／17歳／千原台高等学校／熊本県

中川 りのあ

LW／161cm／17歳／千原台高等学校／熊本県

金山 瑞季

BP／166cm／17歳／洛北高等学校／京都府

濱口 りお

BP／168cm／17歳／昭和学院高等学校／鳥取県

松浦 優

GK／172cm／17歳／高松商業高等学校／香川県

佐々木 音杜

GK／171cm／17歳／昭和学院高等学校／宮城県

内山 穂乃佳

PV／163cm／17歳／千原台高等学校／熊本県

坂本 愛紗美

BP・RW／168cm／17歳／洛北高等学校／京都府

新垣 瑠唯

GK／177cm／17歳／浦添高等学校／沖縄県

齋藤 咲帆

LW／154cm／16歳／神戸星城高等学校／愛知県

前田 莉子

RW／170cm／16歳／小松市立高等学校／石川県

※年齢／所属は2026年6月16日時点

※ポジション(P)：BP バックプレーヤー、LW レフトウィング、RW ライトウィング、PV ピヴォット、GK ゴールキーパー

第11回IHF女子ユース（U-18）ハンドボール世界選手権

会期：2026年7月29日（水）～8月9日（日）

開催地：ルーマニア

予選ラウンド組み合わせ：

グループA クロアチア、フランス、エジプト、フィジー

グループB デンマーク、チェコ、韓国、メキシコ

グループC スペイン、ドイツ、ギニア、ウズベキスタン

グループD モンテネグロ、アルゼンチン、オランダ、ポルトガル

グループE ハンガリー、スウェーデン、チュニジア、カナダ

グループF 中国、ルーマニア、カザフスタン、ウルグアイ

グループG スロバキア、日本、ブラジル、アンゴラ

グループH スイス、セルビア、スロベニア、アルジェリア

日本代表過去の戦績：

・第1回大会 7位（2006年、出場11チーム）

・第2回大会 13位（2008年、出場16チーム）

・第3回大会 15位（2010年、出場19チーム）

・第4回大会 8位（2012年、出場24チーム）

・第5回大会 14位（2014年、出場24チーム）

・第6回大会 17位（2016年、出場24チーム）

・第7回大会 14位（2018年、出場24チーム）

・第10回大会 8位（2024年、出場32チーム）