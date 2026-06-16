ミエルカGEO・ミエルカSEO「AI検索シェアモニタリング」にて「週次計測」を提供開始

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央）は、GEOプラットフォーム「ミエルカGEO」および、SEOプラットフォーム「ミエルカSEO」において、AI検索における自社・競合ブランドの露出状況を定点観測する「AI検索シェアモニタリング」機能をアップデートしたことをお知らせします。



今回のアップデートでは、これまでの「日次」計測に加え、新たに「週次」計測が選択可能となりました。これにより、毎日の計測と比較してコストを抑えつつ中長期的な観測が行えるほか、マーケティング戦略や検証フェーズに応じた効率的なモニタリングが可能になります。

「AI検索シェアモニタリング」とは

AI検索における自社・競合ブランドの露出状況を、多数のプロンプトを用いてモニタリングし、ブランドシェアスコアや引用率などのグラフで露出度合いの推移を把握できる機能です。



主要AIモデル（ChatGPT、Geminiなど）を対象に、AI回答内でのブランド言及状況を自動測定します。単なる露出確認にとどまらず、指定したプロンプトに対して、自社ブランドがどの程度推奨されているかを定量的に観測し、AI時代のマーケティング戦略立案を支援します。

本アップデートの概要

今回のアップデートでは、これまでの日次計測に加え、新たに週次計測が選択可能となりました。週次計測では、登録したプロンプトを毎週自動で観測します。

週次計測のメリット- コストの最適化：毎日の計測と比較してコストを抑えられるため、予算に応じた効率的な運用が可能です。- 中長期的なトレンド把握：週単位でのブランドシェアのトレンドを安定的に把握でき、月次レポートや中長期的な戦略立案に活用できます。- フェーズに応じた選択：初期検証フェーズ（日次）から定期モニタリングフェーズ（週次）への移行など、GEO対策の進捗に合わせた最適な計測頻度を選択できます。週次計測のダッシュボードイメージ選択可能な計測プロンプト数

ご希望のプロンプト数に合わせて、以下のプランから柔軟にお選びいただけます。週次計測のプランを選択した場合、日次観測に比べて同じ価格帯でより多くのプロンプトを観測できます。

- 日次計測： 100プロンプト～1,000プロンプト（※100プロンプト単位で選択可能 ）- 週次計測： 300プロンプト、600プロンプト、900プロンプトこのような企業・担当者さまにおすすめ

本サービスは、以下のような企業・担当者さまの活用を想定しています。

今後の展望

- 複数ブランド・サービスを展開する企業さま- AI検索対策を実証実験から本格運用に移行するフェーズの企業さま- 月次～四半期単位で経営層へのレポート報告を行うマーケティング担当者さま

本機能は、対応する生成AIモデルの拡充をはじめとした機能強化を継続してまいります。今回のアップデートにとどまらず、変化の激しいAI検索時代において企業の皆さまへ高品質なサービスの支援ができるよう、GEO/LLMO対策のワンストッププラットフォームを目指し、引き続き開発・研究に邁進してまいります。

ご利用方法

本機能は、ミエルカGEOまたはミエルカSEOのオプション機能です。追加でご契約いただくことで、ご利用が可能となります。

すでに本機能をご利用中のお客さまで、週次計測への変更をご希望の場合は、担当のカスタマーサクセスまでお問い合わせください。（日次と週次の計測頻度切り替えについては、システム上お客さま自身で操作いただくことはできません）

まだご契約されていない方は、以下から無料でトライアルいただけます。

・ミエルカGEO ▶︎ https://mieru-ca.com/geo/(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring-weeklysearch&utm_content=top)

・ミエルカSEO ▶︎ https://mieru-ca.com(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring-weeklysearch&utm_content=top)

ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring-weeklysearch&utm_content=bottom)とは

Faber CompanyがミエルカSEOで培った知見をもとに、AI検索時代に自社のプレゼンスを向上支援のために開発したGEOツール。Google AI OverviewsやChatGPT、Geminiなどの生成AI検索における自社ブランドの表示状況を可視化・分析が可能。

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring-weeklysearch&utm_content=bottom)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ：株式会社Faber Company

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

（GEO/LLMOを学ぶなら『GEOとは？ AI検索時代のSEO戦略(https://mieru-ca.com/ai-seo/geo/)』『LLMOとは？ マーケに活かす5つの対策(https://mieru-ca.com/ai-seo/about_llmo/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/)」：GEO（AI検索・LLMO・AIO）対策・診断ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEO対策コンサルティング(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp