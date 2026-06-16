リユースPCのリングロー、新品PCの価格高騰で注目が集まるリユースPC。無期限保証・無制限サポート付き「R∞PC」を提案

リングロー株式会社

リユースPCブランド「R∞PC（アールピーシー）」を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之、以下、リングロー）が運営する公式通販サイト「R∞PCダイレクト」では、公式ECサイトR∞PCダイレクト にて、2026年5月27日（水）より開催中の「決算セール」において、このたび対象商品のラインアップを大幅に拡大したことをお知らせいたします。

近年、Windows 10のサポート終了を控えた買い替え需要の高まりに加え、物価上昇や新品PC価格の高騰を背景に、「限られた予算の中で、必要十分な性能のPCを購入したい」というニーズが高まっています。

一方で、価格面で魅力のあるリユースPCに関心を持ちながらも、「中古品は故障が不安」「購入後のサポートが心配」といった理由から購入をためらう人も少なくありません。

R∞PCダイレクトでは、無期限保証付きの「R∞PC」をはじめ、2年保証の「R∞PC LIGHT（アールピーシーライト）」、中古アウトレット商品など、用途や予算に応じて選べるリユースPCを展開しています。

今回の決算セールでは、より多くの方に「長く安心して使えるリユースPC」という選択肢を知っていただく機会として、対象商品のラインアップを拡大いたしました。

「安い中古パソコン」ではなく、「長く使えるリユースPC」を目指して

リングローでは2018年より、PC購入時の新たな選択肢としてリユースPCブランド「R∞PC」を展開しています。

リユースPCは価格面で注目される一方で、

- 中古品はすぐ壊れそう- 保証がないのではないか- 困ったときに相談できない

といった不安を持たれることも少なくありません。

そこでリングローでは、

- 無期限保証（※）- 無制限の電話／チャットサポート- 独自基準による品質検査

を通じて、「安いだけの中古」ではなく、「長く安心して使えるリユースPC」としてR∞PCを提供しています。

今回の決算セールでは、仕事用・自宅用・学習用など幅広い用途に対応するWindows 11対応モデルも順次追加予定です。

（※）現在は2年保証のR∞PC LIGHTも展開

決算セール概要

●キャンペーン詳細

開催期間：2026年5月27日（水）12:00 ～ 2026年6月29日（月）12:00

対象商品：R∞PCシリーズ／中古アウトレット商品／周辺機器 など

URL：https://rpc.ringrow.co.jp/collections/sale

本セールでは、仕事用・自宅用・学習用など幅広い用途に対応するWindows 11モデルをさらに追加。R∞PCシリーズに加え、中古アウトレット商品や周辺機器もセール対象となります。

商品ラインアップは、在庫状況に応じて更新を予定しております。

ECサイト「R∞PCダイレクト」の特徴

●ご留意事項- 対象商品・販売価格・在庫数は予告なく変更となる場合があります。- セール対象商品は在庫限りとなる場合があります。- 完売後の再入荷や同条件での再販売をお約束するものではありません。- 本キャンペーンは予告なく内容変更・終了となる場合があります。

R∞PCダイレクトは「R∞PC」直販サイトです。

- 中古の不安を払拭する「お客様の声」を設置 サイト内に蓄積された多数のリアルなレビューを参考に、納得してPCをお選びいただけます。- 直営店ならではの「フルラインナップ」と「購入前相談」 豊富な機種展開に加え、お電話やLINEで専任コンシェルジュへ直接ご相談が可能です。- 自社工場から直接届く安心とスピード 無期限保証の「R∞PC」など、自社工場で丁寧に再生した高品質なPCを最短翌日出荷でお届けします。

「R∞PCダイレクト」URL：https://rpc.ringrow.co.jp/

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立し、2026年7月をもって創立25周年を迎える。創業以来、法人向けの卸販売を中心に事業を展開し、リユースPCの流通と品質管理の基盤を構築。2018年に販売を開始した無期限保証付きリユースPC「R∞PC（アールピーシー）」は、2026年4月に8周年を迎えた。近年では、公式通販サイト「R∞PCダイレクト」を通じて個人向け販売を強化するとともに、大学の新入生向けパソコンとして教育機関での導入実績を有するなど、利用シーンの拡大が進んでいる。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）