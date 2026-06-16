サンソフトの傑作レースアクションが令和に大復活！『はしれへべれけ EX』がSteam Next フェスに参戦、今すぐプレイ可能な体験版を公開！9月3日（木）発売予定、限定版・通常版の予約も好評受付中！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社（所在地：東京都中央区）は、2026年9月3日（木）の発売に向けて期待が高まる新作レースアクションゲーム『はしれへべれけ EX』について、本日より開幕する「Steam Next フェス」に参加することをお知らせいたします。

これに伴い、本作の魅力を一足先に味わえる体験版の配信を開始いたしました。 さらに、ファンの皆様に向けて「通常版」に加え、ここでしか手に入らない豪華アイテムが詰まった「限定版」の予約受付も各ストアにて好評実施中です。ぜひ体験版をプレイしていただき、お早めにご予約ください！

★体験版はSteamストアページからプレイしていただけます★

https://store.steampowered.com/app/3948110/EX/(https://store.steampowered.com/app/3948110/EX/)

◆「Steam Next フェス」体験版で遊べる内容

今回の体験版では、本作のバラエティ豊かなゲームモードの中から、1人プレイの基本となるモードや、みんなでワイワイ盛り上がれるマルチプレイモードの一部をいち早く体験していただけます。



・すとーりー（1面・2面のみプレイ可能）： 選んだキャラクターごとに異なる物語が展開するメインモードの序盤をプレイできます。

・えんがちょ（はじめからプレイ可能）： 頭に「うんち」を乗せた鬼が他プレイヤーを追いかける、シュールで熱い追いかけっこモードです。複数人でのにぎやかなプレイ体験を発売前にお楽しみいただくため、最初からアンロックされた状態でお遊びいただけます。

・おぷしょん設定： 各種設定の変更が可能です。

※その他のメニューやアンロック要素は製品版にてお試しいただけます。



【体験版配信期間】

日本時間：2026年6月12日（金）～

【対応言語】

日本語、英語、韓国語、簡体字、繁体字、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語

【注意事項】

・体験版は開発中のバージョンとなるため、製品版と一部仕様が異なる可能性があります。

・体験版のプレイデータは正式サービス時に引き継がれません。

・動作スペックを満たしている場合でも通信環境やその他の要因によりご利用いただけない場合があります。





◆『はしれへべれけEX』とは

『はしれへべれけEX』は、1994年にサンソフトから発売されたスーパーファミコン用ゲーム『はしれへべれけ』を現代風にリメイクしたレースゲームです。個性豊かでキュートなキャラクターの中から1人を選び、アイテムや障害物が満載のコースでレースを楽しめます。ローカルプレイは最大4人、オンラインプレイは最大8人まで対応しており、にぎやかで白熱した対戦が可能です。

■個性派キャラが大暴れ！

ゲームには、へべ、おーちゃん、ぢぇにふぁー、すけざえもん、ぼーぼーどり、ぺんちゃん、うつーじん、うにょーんなど、総勢8体以上の個性豊かな可愛らしいキャラクターたちが登場！勝利の鍵は「キャラ特性」と「必殺技」。それぞれの特徴を見極め、コース上にドロップするランダムアイテムを戦略的に活用することが、1位への近道となります。

■バラエティ豊かなゲームモードを遊び尽くせ！

1人でじっくり楽しめるモードから、最大8人で盛り上がれるオンライン対戦まで、多彩なモードを搭載しています。

・すとーりー：選んだキャラごとに異なる物語が展開。全10ステージの走破を目指します。負けても即リトライ可能です。

・たいむあたっく：自己ベストを追求する1人用モード。過去の自分（ゴースト）とのデッドヒートも可能です。

・えんがちょ（おいかけっこ）：頭に「うんち」を乗せた鬼が他プレイヤーを追いかける、シュールで熱い鬼ごっこ。

・ばとるらん：最大4人（画面分割）で競う王道の対戦レース。

・ぽぷんばとる：「ぽぷーん」を投げて相手に当てます。相手に3回当てると1ラウンド獲得となり、先に2ラウンド先取した方の勝利となります。

・りずむげーむ：流れてくる“ぽぷーん”をリズムに合わせて入力。コンボを繋いでフィーバーモードを目指す、音楽ファン必見のモードです。

・おんらいんばとる：最大8人での大規模レースに対応。ランダムに選ばれるステージで全国のライバルと対戦しましょう。

※ゲーム画面は開発中のものです。



◆基本情報

タイトル ：『はしれへべれけEX』

ジャンル ：レースアクション

プラットフォーム ：Nintendo Switch(TM)、PC（Steam）

字幕 ：日本語、英語、韓国語、簡体字、繁体字、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語

プレイ人数 ：1～8人

発売予定日 ：2026年9月3日（木）

希望小売価格 ：通常版・ダウンロード版（3,000円（税別）/3,300円（税込））

限定版（10,000円（税別）/11,000円（税込））

※限定版はパッケージのみの販売です。

Steamストア ：https://store.steampowered.com/app/3948110/__EX/

My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000115882

公式サイト ：https://hashire-heberekeex.com/

◆会社概要

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

URL：https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

◆START with GRAVITY

『START with GRAVITY』は、

魅力的でおもしろいコンシューマ・インディゲームを企画・

開発・発掘し、最高に楽しいゲームエンタテインメントを

世界中に展開・発信していくプロジェクトです！

URL：https://startgravity.jp/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)SUNSOFT Published by GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. Developed by CRT GAMES.

※Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam 及びSteam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。