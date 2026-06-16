映画『超かぐや姫！』新作グッズが登場！　エンディングライブ衣装の描き下ろし＆公式イラストを使用したアイテムが発売中!!

株式会社Ａ３

映画『超かぐや姫！』の新作グッズが登場！ 通販サイト「eeo Store online」でのお取り扱いに加えて、6月16日(火)からはeeo Store 池袋本店での店頭販売もスタートしました。

今回の新作グッズには、エンディングライブ衣装に身を包んだかぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの新規描き下ろしイラストを使用。さらに、彼女たちの魅力そのままにデザインした公式イラスト使用のアイテムもラインナップしています！

映画の興奮と感動をいつでも手元で堪能できる、ファン垂涎の新商品をすべてご紹介!!

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販売情報

＜通販＞

■販売開始：2026年5月22日(金)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/7439?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1153)

＜店舗＞

■販売期間：2026年6月16日(火)～6月29日(月)

■販売場所：eeo Store 池袋本店

グッズ一覧

・缶バッジ（描き下ろしイラスト・全6種）※ブラインド商品

・アクリルカード（描き下ろしイラスト・全6種）※ブラインド商品

・アクリルプレートバッジ（公式イラスト・全8種）※ブラインド商品

・アクリルスタンド（描き下ろしイラスト・全3種）

・キャラトートバッグ（描き下ろしイラスト・全1種）

・REPLICA GENGA 3枚セット（描き下ろしイラスト・全1種）

・ダイカットステッカー（描き下ろしイラスト・全3種）

・キャンバスボード（描き下ろしイラスト・全1種）

※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットがあります。

缶バッジ（描き下ろしイラスト）

お顔や上半身をアップめにデザインした直径5.7cmの缶バッジ。かぐやたちのまぶしい笑顔や生き生きとした表情を、じっくり眺めることができます！

アクリルカード（描き下ろしイラスト）

およそ7cm×9cmと、持ち運びしやすい大きさのアクリルカード。少し厚みがあるので、そのままラックなどに立てかけてイラストを鑑賞するのも◎

アクリルプレートバッジ（公式イラスト）

公式イラストを使用した、およそ6cm×7cm以内のアクリル製バッジ。カバンやポーチなどに付けて、自分だけのアレンジを楽しんでみましょう！

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アクリルスタンド（描き下ろしイラスト）

※画像は一例です。

可憐なエンディングライブ衣装の全身姿を描いた、高さ最大15cmのアクリルスタンドもラインナップ。3つ並べてディスプレイすれば、お部屋がたちまち熱気あふれるライブ会場に早変わりします！

キャラトートバッグ（描き下ろしイラスト）

キャラトートバッグは、およそ縦37cm×横35cm×奥行き11cmとA4サイズがすっぽり入る、使い勝手抜群のアイテム！ 長めの取っ手は肩にかけやすく、発売中の新作バッジをたくさん付けてお出かけするのもおすすめです。

REPLICA GENGA 3枚セット（描き下ろしイラスト）

ステージ上でまばゆいサイリウムの光に包まれる3人が、B4サイズで描かれたREPLICA GENGA3枚セットも発売。額縁に入れて壁に飾れば、かぐやたちのパフォーマンスを特等席で眺めているような気分を味わえます！

ダイカットステッカー（描き下ろしイラスト）

※画像は一例です。

スマホケースに挟んだり、PCや手帳に貼ったりと、身の回りのアイテムを手軽に可愛くデコレーションすることができるダイカットステッカー（7cm×7cm以内）もラインナップ♪

キャンバスボード（描き下ろしイラスト）

キャンバスボードはおよそ27.3cm×22cmのサイズ感。アクリル素材とは一味違う“キャンバス生地”ならではの質感で、躍動感あふれる描き下ろしイラストを贅沢に堪能できます！

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株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

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