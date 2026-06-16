【LIPSベストコスメ2026 上半期】本日発表！2026年上半期の美容トレンドを彩った人気アイテムが集結

株式会社AppBrew

株式会社AppBrew（本社所在地：東京都文京区、代表取締役：松田崇）が運営する美容プラットフォーム「LIPS（リップス）」は、2026年6月16日(火)に「LIPSベストコスメ2026 上半期」を発表いたしました。

１、「LIPSベストコスメ2026 上半期」とは

『LIPSベストコスメ』は、"より多くの方に信頼されるベストコスメ"を目指し、ユーザーから寄せられたリアルなクチコミや投票データをもとに選出しています。

今回は「上半期新作大賞」「上半期新作賞」に加え、特定の魅力や価値が支持を集めたアイテムを表彰する「上半期こだわりアワード」を発表いたします。

「LIPSベストコスメ2026 上半期」受賞部門について

上半期新作大賞／上半期新作賞

2026年上半期に発売された商品の中で、

人気を集めた商品をカテゴリごとに表彰。

クチコミ集計対象期間：

2025年10月21日～2026年4月13日

発売日集計対象期間：

2025年10月17日～2026年4月13日

対象クチコミ数：79,772件

対象アイテム数：2,917点

上半期こだわりアワード

総合的な評価だけでなく、

「カール」「ツヤ」「パケ映え」などの

商品特長の評価をもとに選出し、表彰。

クチコミ集計対象期間：

2025年10月21日～2026年4月13日

発売日集計対象期間：

※2026年4月13日時点でLIPSに登録されている全商品

対象クチコミ数：197,190件

対象アイテム数：12,934点

2、「LIPSベストコスメ2026 上半期 新作大賞」はこちら

shu uemura／ブライト クレンジング オイル

LIPS調査(*1)では、スキンケアカテゴリのなかでも「クレンジング」を最重視するユーザーが多く、土台美容への関心の高さがうかがえます。

なかでも近年は、乾燥によるくすみケアへのニーズが継続的に高まっており、クレンジングという日常的なステップで透明感ケアを取り入れられる点が支持を獲得。発酵成分(*2)を配合した独自処方により、肌土台(*3)から整える発想が、美容関心層の共感を集めたことが考えられます。

*1：LIPSユーザー調査データ（N=2,321）

*2：酒粕エキス、ビフィズス菌培養溶解液（整肌成分）

*3：角質層

マキアージュ／エッセンスリキッド EX ブライトグロウ

透明感を重視するトレンドが続くなか、"白玉肌"を思わせる明るい仕上がり(*4)で大きな注目を集めました。グルタチオン(*5)や独自のブライトピーチパールを配合しながらも、白浮きせず自然な仕上がりを叶える点が評価されたポイント。

「日本のコスメでは珍しい明るいカラーが好き！」といった声も見られ、透明感と素肌感の両立を求めるユーザーのニーズを捉えたことが受賞につながったことが推察されます。

*4：メイクアップ効果による

*5：整肌・保護

Dior／ディオール アディクト リップ グロウ オイル

近年のリップトレンドでは、しっかり色をのせることよりも、"もともとの唇がきれいに見える"仕上がりへの支持が拡大しているよう。

唇のpHに反応するカラー リバイバル テクノロジーと、チェリーオイル(*6)によるツヤ感が話題となり、LIPSでも高い評価を獲得。「爆美女リップ」と称されるなど、透け感のある発色とうるおい感のある仕上がりが支持され、"脱・塗っている感"を象徴するアイテムとして存在感を発揮。

*6：セイヨウミザクラ種子油（保湿成分）

melt／クリーミーメルトパウダービオレ／おうちdeエステ ディープクレイ洗顔ケープ／ケープ for StraightVisee／レイヤード フルリ チークナリスアップ／by365 パウダリーUVジェルYunth／生AZシートマスクCipiCipi／シピシピ デューイフィルムティント R

3、2026年上半期、美容トレンドの主役は「#透明感」

特設ページをみる :https://lipscosme.com/bestcosme「LIPSベストコスメ2026 上半期」特設ページ

2025年の角栓ケアブームを経て、2026年上半期は「透明感ケア」が美容市場の中心トレンドに。肌の糖化などによる黄ぐすみや肌印象の明るさへ関心が高まっているよう。うるおいを与え透明感印象をサポートするグルタチオン、PDRN、アゼライン酸などの関連成分が存在感を示す結果に。

ベースメイクでは"白玉ファンデ美容液"に代表される「リアルブライトニング」志向が拡大、リップでも透けツヤ仕上がりや美容液発想の処方が人気に。スキンケアとメイクの垣根を越え、素肌そのものを美しく見せる発想が広がりを見せます。

image by LIPS（Photo：稲垣佑季）

4、【2026年6月23日(火)配信】2026年上半期の美容トレンドの振り返り・下半期の注目トピック

「LIPSベストコスメ2026 上半期」受賞商品からみる今年のトレンド振り返り、および下半期のトレンド予想についてご紹介します。ご視聴方法については、下記フォームより申込いただいた方にウェビナーのURLリンクを配信いたします。ご回答締め切りは2026年6月22日(月)23:59までとなります。

5、「LIPSベストコスメ2026 上半期」を記念した、特別なコンテンツをご用意！

ウェビナーの申込みはこちら :https://forms.gle/LiuSkPnXwQ78fQMa7

「LIPS Collection」では、上半期を象徴するトレンドのメイクルックをご紹介しています。

「LIPS collection」をみる :https://lipscosme.com/articles/12549

「LIPSベストコスメ2026」の発表を記念し、上半期にお世話になったアイテムについて、その魅力をLIPS内で紹介しあうハッシュタグイベント「LIPS投稿アワード」も実施中です。詳細は記事をご覧ください。

「LIPS投稿アワード」に参加する :https://lipscosme.com/articles/12496

特設ページでベスコスガチャを引き、結果画像を「#LIPS運命ベスコスガチャ」をつけてXに投稿いただくと、ベスコス受賞商品が当たるキャンペーンもぜひお楽しみください。

「運命ベスコスガチャ」を回す :https://makestaging.appbrew.io/bestcosme/archives/2026/half/gacha

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 合計：2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年10月には累計1,400万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年10月、調査対象：App Store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

FAX：03‐3868‐2366

Email：pr@appbrew.io