ZOZOTOWNとWEARの「ノウハウ動画」が連携開始

株式会社ZOZO

株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）が運営するファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」は、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO(https://wear.jp/)（以下、WEAR）」の「ノウハウ動画」との連携を、本日6月16日（火）より開始しました。これにより、WEARに投稿されたノウハウ動画がZOZOTOWNアプリ上でも表示され、ファッションやメイクの「学び」から「購入」までをサポートします。

ノウハウ動画は、ファッション・メイクに関するテクニックやアイデアを短尺動画で投稿・閲覧できる機能として、2024年5月にWEARで提供を開始しました。WEARでは、1つのアイテムを使った着回し提案や、シーン別のコーディネート、メイクの悩みを解決するハウツーなど、多彩な動画が投稿されています。

今回の連携により、「WEARISTA（ウェアリスタ）」（※）・WEAR youth公認ユーザー・ショップスタッフが投稿した動画が、ZOZOTOWNアプリ上でも閲覧可能になりました。ユーザーは、実際の着こなしやメイクのポイントを動画で学びながら、利用シーンをイメージしてお買い物を楽しめるほか、動画を通じて、思いがけないアイテムとの新たな出会いも生まれます。動画で紹介された商品はZOZOTOWNで販売しており、ユーザーは気になった商品のページへスムーズに遷移できます。

（※）ファッション好きのユーザーから高い支持を得ているWEAR公認のファッショニスタ

当社は、ZOZOTOWNとWEARの連携をさらに強化することで、ファッションとの出会いから購入までをシームレスにつなぐ、当社ならではのお買い物体験を創出してまいります。