『タイムボカンシリーズ ヤッターマン ファンブック』6月16日発売！キャラクター、メカ、全話紹介に加え大河原邦男氏インタビューを収録

株式会社タツノコプロ

株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『タイムボカンシリーズ ヤッターマン ファンブック』のファンブックが、株式会社双葉社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：梓沢 雅治)より2026年6月16日(火)に発売されます。

本書では、ヤッターマンやドロンボー一味をはじめ、ヤッターメカ、ドロンボーメカ、ゾロメカなどの個性豊かなメカを一挙紹介。

さらに、各話のあらすじやゲストキャラクターの紹介に加え、「ドロンジョギャラリー」、タイムボカンシリーズのメカニックデザイナー・大河原邦男氏のインタビューなど、見どころ満載の内容となっています。

懐かしの名場面を凝縮した、思わず「ポチッとな」と言いたくなる『ヤッターマン』ファン必携の保存版です。

■商品概要

タイトル：タイムボカンシリーズ ヤッターマン ファンブック

発売日 ：2026年6月16日

発売元 ：双葉社

判型 ：A4判 144ページ オールカラー

価格 ：2000円＋税

販売店 ：全国の書店やAmazonなどのネット書店

URL ：https://amzn.asia/d/03L41jlg

■タイムボカンシリーズ ヤッターマンとは…

TV 30分 全108話

放映：1977年1月～1979年1月

タイムボカンシリーズ第2作。黄金のありかを示すといわれるドクロストーンを巡って、正義の味方ヤッターマンと泥棒一味のドロンボーが世界中を駆けめぐり争奪戦を繰り広げる。シリーズの人気を決定づけたタツノコギャグアニメの決定版。

作品紹介ページ： https://tatsunoko.co.jp/works/yatterman/

■株式会社タツノコプロについて

1962年に設立されたアニメーション制作会社。「世界のこどもたちに夢を」をスローガンに『マッハGoGoGo』『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカンシリーズ』など、あらゆるジャンルのヒット作品を世に送り出しました。現在も多くのキャラクターたちが、時代を超えて世界中の人々から愛され続けています。

社名 ： 株式会社タツノコプロ

代表者 ： 代表取締役社長：十川 淳

所在地 ： 東京都武蔵野市中町1-19-3 武蔵野YSビル2F

事業内容： アニメーション映画等の企画／制作、

キャラクターの企画／デザイン／制作、

映像やキャラクター等の国内外ライセンス

設立 ： 1962年10月19日

URL ：https://tatsunoko.co.jp/

公式X ：https://x.com/tatsunoko_pro

Youtube：https://www.youtube.com/@Tatsunokopromotion