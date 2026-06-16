『タイムボカンシリーズ ヤッターマン ファンブック』6月16日発売！キャラクター、メカ、全話紹介に加え大河原邦男氏インタビューを収録

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株式会社タツノコプロ


株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『タイムボカンシリーズ ヤッターマン ファンブック』のファンブックが、株式会社双葉社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：梓沢 雅治)より2026年6月16日(火)に発売されます。



本書では、ヤッターマンやドロンボー一味をはじめ、ヤッターメカ、ドロンボーメカ、ゾロメカなどの個性豊かなメカを一挙紹介。


さらに、各話のあらすじやゲストキャラクターの紹介に加え、「ドロンジョギャラリー」、タイムボカンシリーズのメカニックデザイナー・大河原邦男氏のインタビューなど、見どころ満載の内容となっています。


懐かしの名場面を凝縮した、思わず「ポチッとな」と言いたくなる『ヤッターマン』ファン必携の保存版です。








■商品概要


タイトル：タイムボカンシリーズ ヤッターマン ファンブック


発売日 ：2026年6月16日


発売元 ：双葉社


判型　 ：A4判 144ページ オールカラー


価格　 ：2000円＋税


販売店 ：全国の書店やAmazonなどのネット書店


URL　 ：https://amzn.asia/d/03L41jlg







■タイムボカンシリーズ ヤッターマンとは…


TV　30分　全108話


放映：1977年1月～1979年1月


タイムボカンシリーズ第2作。黄金のありかを示すといわれるドクロストーンを巡って、正義の味方ヤッターマンと泥棒一味のドロンボーが世界中を駆けめぐり争奪戦を繰り広げる。シリーズの人気を決定づけたタツノコギャグアニメの決定版。


作品紹介ページ： https://tatsunoko.co.jp/works/yatterman/







■株式会社タツノコプロについて


1962年に設立されたアニメーション制作会社。「世界のこどもたちに夢を」をスローガンに『マッハGoGoGo』『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカンシリーズ』など、あらゆるジャンルのヒット作品を世に送り出しました。現在も多くのキャラクターたちが、時代を超えて世界中の人々から愛され続けています。



社名　　： 株式会社タツノコプロ


代表者　： 代表取締役社長：十川　淳


所在地　： 東京都武蔵野市中町1-19-3 武蔵野YSビル2F


事業内容： アニメーション映画等の企画／制作、


　　　　　 キャラクターの企画／デザイン／制作、


　　　　　 映像やキャラクター等の国内外ライセンス


設立　　： 1962年10月19日


URL　　：https://tatsunoko.co.jp/


公式X　 ：https://x.com/tatsunoko_pro


Youtube：https://www.youtube.com/@Tatsunokopromotion