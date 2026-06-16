世界が注目する「関西の未来」を体感する一夜、大阪・中之島から世界へ最先端の医療・ライフサイエンスが集う特別イベントを開催

CIC Japan合同会社

CIC Japan合同会社（本社：東京都港区、CEO：デニース・メドレンカ、以下「CIC」）は、2026年5月28日に、大阪・中之島の未来医療国際拠点「Nakanoshima Qross（中之島クロス）」に開設した、日本生命保険相互会社との共同プロジェクトによるライフサイエンス分野特化型イノベーションキャンパス「Osaka Life Science Nexus by Nippon Life and CIC（以下、O-Nexus ）」にて、関西発のグローバルイノベーション創出を目指す特別イベントを開催します。

2025年大阪・関西万博を契機に、国内外から注目が集まる関西エリア。本イベントでは、医療・健康・バイオテクノロジー分野の最前線で活躍する国内外のリーダーが集い、世界とつながる関西の可能性や、未来の暮らしを変えるイノベーションについて語ります。

当日は、米国ボストンやドイツ・ベルリンなど世界有数のイノベーション拠点との連携事例を紹介するほか、O-Nexus入居企業による展示、参加者同士のネットワーキング、普段は見ることのできない施設見学ツアー（事前予約制）も実施予定です。

世界と関西が交差する最前線を、ぜひ会場で体感してください。



O-Nexus: Osaka Life Science Nexus - THE SHOWCASE - 参加申し込み(https://o-nexus0702theshowcase.peatix.com/view)

■ 会場 | Venue

Osaka Life Science Nexus, 大阪府大阪市北区中之島4丁目3－51 Nakanoshima Qross 8・9階

■ プログラム | Program

17:30 開場 | Door Open

18:00 - 18:05 O-Nexusのご紹介 | Introduction to O-Nexus (JP)

18:10 - 18:50 (TBC) Session 1: 世界とつながる関西ライフサイエンス・エコシステム | The Potential of the Kyoto-Osaka-Kobe LifeScience Ecosystem (JP)

19:00 - 19:05 Special Guest talk (coming soon!) |

19:15 - 20:00 Session 2: グローバル・イノベーションへのゲートウェイ | O-Nexus: Your Gateway to Global Innovation (ENG)

20:00 - 20:30 ネットワーキング | Networking

20:30 イベント終了 | Closing

■ 展示 | Demo table

19:00 - 20:30 O-Nexus 出展者展示 | O-Nexus member demo table

■ O-Nexus ツアー | O-Nexus Tour

18:00 ツアー １. | Facility Tour 1

18:10 ツアー ２. | Facility Tour 2

19:10 ツアー ３. | Facility Tour 3

20:00 ツアー ４. | Facility Tour 4

O-Nexusツアー事前申し込みフォーム | O-Nexus Tour Pre-Registration Form(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOkIH-siNJwGaAWUBJ5M1IeYRt7hl7bAmqW-i2PNzX4MjcWA/viewform)

◤Session 1 : 世界とつながる関西ライフサイエンス・エコシステム

■ 登壇者 | Speaker

O-Nexusは、大阪を超え、関西全体をつなぐライフサイエンス・エコシステムの形成を目指しています。本セッションでは、大学・研究機関・企業・行政による共創の可能性と、「なぜ関西なのか」をテーマに、この地域ならではの強みとグローバルにつながる未来像を紹介します。

【登壇者】

京都大学 鈴木 忍 氏 | Shinobu Suzuki

（成長戦略本部イノベーション領域 統括・上席イノベーションプロデューサー／「医学領域」産学連携推進機構 特定教授）

大阪大学薬学部卒、薬剤師。同大学大学院にて薬学博士（論文博士）取得。トロント大学、理化学研究所などで基礎研究（分子生物学・免疫学）に従事した後、バイエル薬品、アッヴィ、ベーリンガーインゲルハイムにて主に探索研究を担当。国内外の大学・研究機関と連携し、アカデミア発シーズの発掘・育成を数多く手掛けた。

これらの経験を基に、現職では、基礎研究から臨床応用、起業化、国際展開までを見据えた研究戦略立案、共同研究構築、産業界との橋渡しを推進。ライフサイエンス分野の社会実装を加速するとともに、国内外ネットワークの形成や若手研究者の成長支援にも注力している。

公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 小池 晴彦 氏 | Haruhiko Koike, Ph.D.

（クラスター推進センター 創薬・バイオグループ、スタートアップグループ、グループリーダー）

徳島大学大学院薬学研究科博士後期課程修了（薬学博士）、1991年に住友製薬株式会社（現住友ファーマ株式会社）に入社。総合研究所にて薬理研究に従事、その後本社部門、臨床開発部門にて、循環器・糖尿病やがん領域の開発戦略の企画・立案、国際共同治験の遂行等に携わる。

2023年から神戸医療産業都市推進機構にて創薬バイオ領域における産官学連携やスタートアップの育成支援、国際展開支援等に従事している。

アストラゼネカ株式会社 劉 雷 氏 | Lei Liu, Ph.D.

（イノベーション パートナシップ & i2.JP ダイレクター）

新卒でグローバル医療機器メーカーに参画し、医療機器の研究開発や大学との共同研究に従事。その後、内資系コンサル/シンクタンクに転職し、自動運転やフレイルをテーマとしたコンソーシアムの組成・推進を担当。スタートアップや生命保険会社などを経て、2020年1月 アストラゼネカ株式会社に入社。「i2.JP」の設立、運営をリード。

「患者中心主義」を実現すべく、産学官連携やベンチャー企業との共同プロジェクト立ち上げに従事。

【モデレーター】

CIC Catalyst APAC 加々美 綾乃 | Ayano Kagami

（ディレクター）

東京大学理学系研究科生物化学専攻博士課程単位取得退学（博士（理学））、マサチューセッツ工科大学修士課程修了（システム・デザイン&マネジメント）。2012年に文部科学省に入省しライフサイエンス政策等に携わる。MITへの留学を経て、内閣府政策統括官付などを歴任後、2021年にCICに転職。

現在はライフサイエンス分野のスタートアップの成長支援や海外展開支援等に携わる。

◤Session 2: グローバル・イノベーションへのゲートウェイ | O-Nexus: Your Gateway to Global Innovation

【登壇者】

CIC Catalyst APAC 槌屋 詩野｜Shino Tsuchiya

（Global Partner）

東京大学総合文化研究科修士課程修了。20年超にわたり、イノベーション・エコシステム領域の新規事業開発を牽引。Impact HUB Tokyo創設、Google for Startups Japan統括を歴任し、ローカライズしたスタートアップ・プログラムを主導、100社超のスタートアップ支援を実施。公・民横断のエコシステム構築を専門とする。

CIC Campuses and Labs ミシェル・オティー｜Michelle Ottey

（President）

米国・欧州・アジアに展開するCICのライフサイエンスおよびイノベーション拠点の戦略立案・運営を統括。遺伝学・細胞生物学の専門家としてThomas Jefferson Universityで博士号（PhD）を取得。科学研究の知見とビジネスの視点を兼ね備え、世界水準のラボ・ワークスペース運営を通じグローバルなイノベーションエコシステムの発展を推進している。

CIC Berlin ティモン・ラップ ｜Timon Rupp

（Managing Director）

テクノロジー、コーポレートイノベーション、スタートアップ支援の分野で20年以上の国際経験を持つイノベーションリーダー。CIC Berlinの運営を統括し、ベルリンのAIエコシステムを強化する「#ai_berlin」などの立ち上げを主導。The Drivery創設など欧州・アジアの連携促進にも貢献しており、現在はAsiaBerlin Forum e.V. 副会長も務める。

■O-Nexusとは (主催者紹介) | About O-Nexus (Organizer)

CICの国内３拠点目になるO-Nexus（Osaka Life Science Nexus by Nippon Life and CIC）は、中之島クロス内に約3,100平米を有する、ライフサイエンス・ヘルスケア分野に特化したイノベーション拠点です。スタートアップや研究者、大企業、投資家など多様なプレイヤーが集い、医療・健康分野における新たな価値創出と社会実装を推進します。

CICのグローバルネットワークとスタートアップ支援基盤、日本生命の事業・ネットワークを背景に、単なるオフィススペースにとどまらず、必要な時に必要な支援や接点が得られる環境を提供します。多様なプレイヤーが近接し協働することで、次々とイノベーションが生まれ、社会へとつながるコミュニティの形成を目指します。

■ 本件に関するお問い合わせ先

O-Nexus Communication Team

Email: o-nexus-pr@cic.com