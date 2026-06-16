思いもよらない出会いを！「テーマから探す！移住フェア2026＆地域おこし協力隊フェア」を、東京国際フォーラムにて7月4日（土）に開催

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

全国の自治体と連携して移住を支援する公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（東京都千代田区、理事長 高橋 公）は、7月4日（土）に第４回目となる「テーマから探す！移住フェア2026＆地域おこし協力隊フェア」を開催します。

本イベントは、北海道から沖縄県まで全国各地から230もの自治体・団体が出展。地域名からではなく、「子育て環境を重視したい」「起業したい」「島暮らしをしたい」「地域おこし協力隊として活動したい」など、参加者の多様なニーズに応えるテーマから、ご自身にぴったりの地域を見つけることができます。

イベントの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80953/table/84_1_c0be8fb1181e3055febca8f77ef61686.jpg?v=202606160151 ]

イベント公式サイト：https://c06mn.hp.peraichi.com/theme2026/

イベント公式サイトはこちら :https://c06mn.hp.peraichi.com/theme2026/

来場者登録フォーム：https://app.spot-recorder.jp/810614_ijyu2026/

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※イベントは入退場自由です。

※来場者登録が必要です。当日でも登録可能ですが、事前に登録を済ませてからご参加いただくとスムーズに入場いただけます。

イベント開催の背景

生き方や働き方が多様化する中、自然豊かな地方への移住を考える方が増えています。しかし、全国1,718の市町村から、自身の理想の暮らしを実現できる地域を探しだすのは容易ではありません。

こうした背景から、具体的な地域の名前を知らなくても、興味のあるテーマから地域を探せる場を用意しました。本イベントを通して、移住希望者と地域の新たなつながりを提供したいと考えています。

≪こんな方におすすめ≫

・移住に興味はあるけれど、どの市町村を調べていいのかわからない

・一度にいろんな地域から探したい

・自分のやりたいことを実現できる場所を見つけたい

移住に関心を持ちはじめた方から、具体的に準備を進めている方まで、どなたでもご参加できます。「移住先ではどんな暮らしができるの？」「各地域ではどんな取り組みをしているの？」といった疑問について、担当者とおしゃべりするような感覚でご相談いただけます。ぜひ、お気軽にお越しください。

イベントの詳細

◇◆ 全国移住相談ブース◆◇

場所にしばられず、興味関心から地域と出会えます。全国各地から「うちの地域ではこれができる！」を掲げた230もの自治体・団体が集合します。「海の近く」「山の近く」「島暮らし」「二地域居住」「地域ならではのお仕事」「住まい」など、17のカテゴリごとにブースが並んでいます。まずは興味のあるカテゴリに行って、話を聞いてみましょう。実現したい夢や、心配事などもぜひお話しください。

≪カテゴリ一覧≫▼「環境」重視のカテゴリ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80953/table/84_2_d7bcfb021d560fca5d2df07b3e995aab.jpg?v=202606160151 ]

▼「暮らし重視」のカテゴリ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/80953/table/84_3_d1edc92061c491b679573fb0c3b9d6e4.jpg?v=202606160151 ]

▼「仕事」重視のカテゴリ[表4: https://prtimes.jp/data/corp/80953/table/84_4_2f6e2bf433d3e4c02eddc16b6e22153a.jpg?v=202606160151 ]

◇◆初心者相談・ブースマッチングコーナー◆◇

移住の進め方や情報の集め方、おすすめの地域についてお気軽にご相談いただけます。「まずは全体像を知りたい」という方に最適なブースです。

◇◆ 地方で暮らす、働く相談コーナー（省庁・企業・団体の出展）

全国の観光人材の募集や、農泊、農業体験やスクール、全国の地域おこし協力隊の情報などが得られる省庁や企業・団体の出展コーナーです。ご相談も可能です。

◇◆セミナー◆◇

【1】11:00～11:40 ＜地域おこし協力隊セミナー＞

「協力隊は、次のあなたの選択肢になるのか？」

ゲスト：公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構 副本部長 稲垣 文彦

ファシリテーター：

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構 広報企画室 プロジェクトマネージャー 吉冨 諒

【2】13:30～14:10 ＜保育・教育関連セミナー＞

「地域に子育てしに行く理由と探し方のヒント」

ゲスト： （株） Prima Pinguino 代表取締役 藤岡 慎二氏

ファシリテーター：

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構 広報企画室 プロジェクトマネージャー 吉冨 諒

◇◆日本全国ふるさとマルシェ◆◇

全国各地から、移住者が関わるマルシェを開催します。地域おこし協力隊の隊員が携わっている商品の出展もあります。

地域で活躍する移住者と直接話をしながら、その土地ならではのお買い物をお楽しみください。

◇◆ワークショップ◆◇

地域ならではのワークショップを開催します。ものづくりや体験を通して、地域と交流してみませんか？大人も子どももお楽しみいただけます。

※有料でご参加いただけます。

◇◆アンケートキャンペーン◆◇

全国移住相談ブースの3ブース以上で受付をした方で、来場者アンケートにご回答いただくと、後日抽選で、スタッフおすすめ有楽町アンテナショップ詰め合わせセットをプレゼントいたします。

◇◆キッズコーナー◆◇

保育資格を保有するスタッフがお子様を安全にお預かりいたします。

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構について

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（JOIN-FURUSATO）は、都市から地方への移住、都市と農山漁村地域の交流を推進し、人口減少社会における地域活性化への寄与を目的として活動しています。

当機構の運営する「ふるさと回帰支援センター・東京」は、全国の自治体と連携し、移住相談を通して、地方へ移住したい人を支援しています。東京・有楽町のセンターには44都道府県1政令市の相談員が常駐しており、暮らし、仕事、子育て環境などに関して、具体的な地域情報をもとに相談に応じています。

正式名称 ： 公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

所在地 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階

代表者 ： 理事長 高橋 公

URL ： https://www.furusatokaiki.net/(https://www.furusatokaiki.net/)