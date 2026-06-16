アジア初、LED搭載フロア「VISIONフロア」にてホームゲームを開催

沖縄バスケットボール株式会社

琉球ゴールデンキングスは、2026-27シーズンより、ホームアリーナである沖縄サントリーアリーナに新たに導入されるLED搭載フロア「VISIONフロア(VISION FLOOR）」を使用し、ホームゲームを開催いたします。

なお、プロスポーツチームのホームゲームにおいて、シーズンを通してLED搭載フロアを使用する事例はアジア初となります。

VISIONフロアは、ドイツに本社を置くASB Systembau Horst Babinsky GmbHが開発した、FIBA公式認証を取得したLED搭載フロア「ASB GlassFloor(ASB LumiFlex）」を採用した設備です。競技に必要な安全性や機能性を備えながら、映像・照明・音響と連動した演出を可能にする次世代型のスポーツフロアです。選手紹介やハーフタイムショー、タイムアウト演出などにおいて、コート全面を活用したダイナミックな演出を行うことができ、さらに沖縄サントリーアリーナのメガビジョンやリボンビジョンとも連動することで、会場全体の一体感を高めます。

キングスは、VISIONフロアの使用を通じて、これまでにない臨場感や没入感を創出し、ご来場いただく皆さまへ新たな観戦体験をお届けしてまいります。

2026年9月より開幕するB.PREMIERでは、「世界一型破りなライブスポーツエンタメ」を目指すという新たなビジョンが掲げられています。

この新たな舞台でもキングスは、積み重ねてきた挑戦を止めることなく、アリーナに集う“みんな”がワクワクできる新しい景色をつくってまいります。

会場に足を運んでくださる皆さまが、限られた時間の中で同じ空間を共有し、興奮や感動を分かち合えること。それこそが、スポーツが持つ大きな価値です。だからこそ私たちは、その時間を対価以上の価値を持つ特別な体験にしたいと考えています。

また、VISIONフロアの使用にあたり、その想いを「OUR VISION」というメッセージに込め、公開しました。

VISIONフロアは、単なる設備の刷新ではありません。スポーツを通じて生まれる歓声や夢、そして沖縄の可能性を描く新たな舞台です。キングスと共に歩む“みんな”の未来を描く場所として、沖縄から新たな熱狂や価値を生み出していく挑戦の象徴として位置づけています。

▽「OUR VISION」メッセージ

沖縄が、世界を熱狂させる

このコートに描かれるのは、

勝利の瞬間だけじゃない。

ファンの歓声、

子どもたちの夢。

そして、この島の可能性。

ここが、私たちの未来を描く場所になる。

"OUR VISION"

琉球ゴールデンキングスは今後も、沖縄サントリーアリーナ、そして沖縄アリーナ株式会社とともに、スポーツとエンターテインメントの可能性を広げながら、「もっと“みんな”が楽しいアリーナ」を目指し、新たな挑戦を続けてまいります。

▽VISIONフロア特設ページはこちら

https://goldenkings.jp/our-arena/vision-floor/

▽沖縄アリーナ株式会社の発表・導入設備情報はこちら

https://okinawa-arena.jp/news/t-9b-wwo4xc

▽LED搭載フロア「ASB GlassFloor(ASB LumiFlex）」について

沖縄サントリーアリーナへ導入されたLED搭載フロアは、ドイツに本社を置くASB Systembau Horst Babinsky GmbHが開発した、「ASB GlassFloor(ASB LumiFlex）」です。トップレベルの競技に求められる安全性や競技性能を備えながら、没入感の高い演出や体験価値向上を実現できる設備として、世界各国で導入が進んでいます。

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OUR ARENA

もっと“みんな”が楽しいアリーナへ

【OUR VISION】

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