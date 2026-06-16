アートを味わう一棟貸し別荘「私のhutte（ヒュッテ）」が北軽井沢にオープン。美しい林に囲まれて、約10名のアーティストの作品と余白ある時間を過ごす。

とおい山株式会社北軽井沢の一棟貸し貸別荘「私のhutte（ヒュッテ）」

とおい山株式会社（所在地：東京都渋谷区／代表取締役：遠山正道）は、群馬県北軽井沢に一棟貸し貸別荘「私のhutte（ヒュッテ）」を2026年6月26日に開業します。「私のhutte」は、約10名のアーティストによる作品とともに、余白ある時間を過ごすための滞在施設です。浅間山麓の豊かな自然に囲まれた1300平方メートルの敷地に建つ、1960年代の小屋をリノベーションしました。「ヒュッテ（Hütte）」とは、ドイツ語で「山小屋」や「小さな小屋」を意味する言葉です。自然とアート、建築、家具がゆるやかに共存し、周辺の風景もすべてふくめて「私のhutte」になっていく。そんな滞在体験を目指して誕生します。2026年6月16日より公式WEBサイトを公開し、宿泊予約をAirbnbにて受付開始いたします。

■公式WEBサイト https://my-hutte.com(https://my-hutte.com)

■宿泊予約 https://www.airbnb.jp/rooms/1694126295479310620?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=527efab2-7137-4895-ae25-15d7b69008d9(https://www.airbnb.jp/rooms/1694126295479310620?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=527efab2-7137-4895-ae25-15d7b69008d9)

「私のhutte」について｜約10名のアーティスト作品と過ごす貸別荘

「私のhutte」は、滞在施設でありながら、アートとともに滞在するための空間として構想されました。施設内には家主が蒐集した約10名のアーティストによる作品を展示。作品を鑑賞するためのギャラリーではなく、作品と同じ空間で過ごし、朝の光や夕暮れ、季節の移ろいとともに作品の表情が変化する様子を楽しめる場所です。

「私のhutte」が提供したいのは、特別なアクティビティではありません。コーヒーを淹れる時間、本を読む時間、囲炉裏を囲む時間。ここで持ち帰っていただきたいのは、「景色を眺める時間」です。

建屋について｜林の風景を眺めるために

北軽井沢の木立に1960年代に建てられた、赤い屋根の小屋を改装しました。建屋の北側には林が広がり、この林地のうつくしさこそがこの場所で一棟貸しを行う発想のきっかけとなりました。

一般的に日当たりのよい南側が重視される住宅とは異なり、「私のhutte」では北側の風景にも価値を見出しています。浴室やサウナから林の景色を眺めるために、室内はあえて光を抑えて、窓の外に広がる木々や光の移ろいがより鮮やかに感じられる空間としました。その体験は、寺院の縁側から庭を眺めるような静けさにも通じています。また、軒を深く伸ばし、囲炉裏やデッキ、サウナ後の休憩スペースなど、内と外の間に多様な居場所を設けました。

インテリアについて｜ロマンと願いを隅々に散りばめて

家主がイメージした壁の色は「毎日から逃れて辿り着いた先の色、壁のブルーグリーン」。ベネチアの海を思わせるブルーグリーンの壁面に、木製ボートの船室を思わせる壁や天井など、さまざまな文化や記憶の断片を重ね合わせ、時代や国籍を限定しない空間を作りました。最初に選んだ白いソファーの肘掛けの曲線美にインスピレーションを受けて、レコード台を設計するなど、部屋と家具とアート作品が呼応した構成になっています。また、「子供の頃の夢のように」という家主の願いで、物干し台の上でギターを弾けるように出窓で過ごせるようにしています。

とおい山株式会社 代表 遠山正道より

2019年に谷川俊太郎さんの篠原一男による数奇な建築を譲って頂いたのを機に、すっかり北軽に取り憑かれ2拠点生活をしています。当初は、孤独と不便のある暮らしなどと称して(YouTube「新種の老人」)一人で通っていた筈なのに、実際には毎週ゲストがいらして、どうやら皆さんにも大好評で。

そしてある時、北側にステキな林のある1300平方メートルの土地の60年代の小屋に一目惚れし、1年半をかけてリノベして漸く出来たのが、この「私のhutte」です。

大好きなアートや北軽での過ごし方を詰め込み手塩にかけたこのhutte(ドイツ語で山小屋)。

皆さまにもこっそり訪れて頂き、ゆっくりとご自分の時間を過ごして頂ければ。

北軽の散歩で出会ったら、ぜひ声をかけてくださいね。

遠山正道

施設概要

・施設名：私のhutte（わたしのヒュッテ）

・所在地：〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢2032番地1512

・開業日：2026年6月26日

・予約開始日：2026年6月16日

・総客室：3室

・定員：7名

・館内面積：1階 57.71平方メートル 2階 42.23平方メートル

・駐車場：３台（無料）

・公式WEBサイト：https://my-hutte.com

・公式Instagram：https://www.instagram.com/my_hutte_kitakaru/

とおい山株式会社

とおい山（株）は、2022年設立。

スマイルズ、Soup Stock Tokyo、The Chain Museumなどの代表取締役である遠山正道がはじめた小さな単位の会社。貸別荘「私のhutte」やコンサルティングなどを行っている。

■ Creative Direction / Photo / Web Developing by POSE (https://www.instagram.com/posevisualizationhouse?igsh=MXhrYm91ZDlueWZiaw%3D%3D)