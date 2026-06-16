【SISI】アイムユアヒーロー誕生5周年記念！イラストレーターSHOGO SEKINE氏コラボによる数量限定デザインが登場

株式会社SISI

株式会社SISI（本社：東京都渋谷区、代表：澤田実加）が運営する、敏感肌を思う機能性スキンケアブランド「SISI」は、ベストセラー美容液クレンジング「アイムユアヒーロー」の誕生5周年を記念し、大人気イラストレーター SHOGO SEKINE氏とのコラボレーションによる限定デザインパッケージを発売することをお知らせいたします。2026年7月17日（金）より、公式オンラインストアや各種ECモール、全国の取扱店舗にて、数量限定で発売いたします。

背景

美容液クレンジング「アイムユアヒーロー」誕生5周年を迎えて

2層を振って拭くだけでメイクオフから洗顔、毛穴ケア*¹、角質ケア、保湿までを同時に叶える美容液クレンジング「アイムユアヒーロー」は、「毎日忙しくても、肌と自分をいたわる時間をつくりたい」という思いから誕生。発売から5年を経た現在も、ベストコスメ40冠受賞*²、ブランド内人気No.1*²を誇るベストセラーアイテムとして、忙しい現代女性から美容のプロ、育児中のママ、医療従事者の方々まで、多くのお客様にご愛用いただいています。

毎日のスキンケアを少し特別に、ポジティブに。

SHOGO SEKINE氏とのコラボが実現した限定デザイン

5周年の節目に実現したのが、大人気イラストレーター SHOGO SEKINE氏とのコラボレーション。SHOGO SEKINE氏のアイコニックなリンゴモチーフとSISIらしさが融合した、鮮やかなデザインパッケージが誕生しました。

商品概要

オイル×美容液の2層をシェイクしてコットンに取り拭き取るだけで、メイクオフから洗顔、毛穴ケア*¹、角質ケア、保湿まで完了。敏感肌をまもる*³美容液クレンジング「アイムユアヒーロー」が、数量限定SHOGO SEKINEデザインで登場します。

ビタミンC*⁴配合で毛穴*⁵・角質の目立たないつるんとした肌に導く、ベルガモットの香りタイプ。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64428/table/47_1_fbc35b93ba244aca42b349d8d133222c.jpg?v=202606160151 ]

*1 毛穴の汚れを洗浄すること

*2 2026年6月時点 ブランド内におけるアイムユアヒーローシリーズ累計実績

*3 敏感肌まもる：うるおいを与え肌をすこやかに保つこと〈敏感肌パッチテスト済み（すべての方に皮膚トラブルがおこらないということではありません。）〉

*4 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（保湿成分）

*5 乾燥により毛穴が目立って見える状態のこと

コラボレーションアーティストについて

SHOGO SEKINE（イラストレーター）

1983年東京都生まれNY育ち。2013年よりイラストレーターとして活動開始。手書きのタイポグラフィー、図形、花植物を組み合わせたイラストをスタイルとし、雑誌・広告・アパレル・プロダクト・テキスタイル・空間など様々な分野でアートワークを提供中。

ブランド概要

About SISI

肌を思う。私を思う。

肌と向き合い、肌をいたわり、肌を思う。

それは、自分自身を思うことにつながっている。

そんな思いからSISI（私思）は誕生しました。

世界中の植物由来成分の力とサイエンスのはたらきを掛け合わせて、

敏感肌を思う、機能性スキンケアを提案します。

どんな時にもSISIがあると力が湧いてくる。

自分自身がエンパワーメントされていく。

そんな存在となれるよう、

私たちが生涯付き合っていく”肌”を通じて美容という観点からあなたを後押しし、

自分自身を大切に思うサポートをします。

ブランド情報

・ブランド名：SISI（シシ）

・公式サイト：https://sisi.tokyo/

・Instagram：@sisi.tokyo

会社概要

・会社名：株式会社SISI

・所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13 NIB SHIBUYA 3F

・代表者：代表取締役 澤田実加

・コーポレートサイト：https://sisi.tokyo/shop/base_info