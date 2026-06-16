【楽天市場 再入荷記念50%オフ】楽天スーパーSALEで完売したDOOGEEの人気タブレット「U11セット版」が本日再入荷！今だけ50%OFFの16,000円で販売開始

深圳市新义腾飞电子商务有限公司DOOGEE U11セット版再入荷記念50%オフ

DOOGEEストアは、2026年6月の楽天スーパーSALE期間中に高い人気を集め、一時売り切れとなっていた「DOOGEE U11セット版」を本日より再入荷し、再入荷記念として通常価格32,000円（税込）から50%OFFの16,000円（税込）で販売開始いたします。

今回の再入荷分は数量限定となっており、在庫がなくなり次第終了となります。楽天市場で、キーボード付きタブレット、学習用タブレット、動画視聴用タブレット、在宅ワーク向けタブレットを探している方に向けた、見逃せない期間限定セールです。

DOOGEE U11セット版商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-set/

楽天スーパーSALEで人気を集めた「U11セット版」が再入荷

6月の楽天スーパーSALE期間中、DOOGEE U11セット版は、日常使いしやすいサイズ感と、すぐに使い始められるアクセサリー付きセットとして多くのお客様から注目を集めました。

特に、タブレット本体だけでなく、Bluetoothキーボード、保護ケース、タッチペン、マウス、強化ガラスフィルムがセットになっている点が好評で、購入後すぐに学習、仕事、動画視聴、資料作成、オンライン会議などに活用できる実用性が支持されています。

今回、再入荷を記念して、通常価格32,000円（税込）のところ、50%OFFの16,000円（税込）にて販売いたします。

5点アクセサリー付きで、届いたその日から快適に使える

DOOGEE U11セット版には、日常使用に便利なアクセサリーが付属しています。

・キーボード

・保護ケース

・タッチペン

・マウス

・強化ガラスフィルム

タブレット単体での動画視聴やネット検索はもちろん、キーボードを接続すれば、メール作成、資料作成、レポート作成、SNS投稿、在宅ワークなどにも活用できます。

タッチペンはメモ、学習、簡単なイラスト、PDFへの書き込みなどに便利で、強化ガラスフィルムと保護ケースにより、日常使いでも安心して持ち運びやすい仕様です。

学習用・仕事用・エンタメ用まで幅広く活躍

DOOGEE U11セット版は、学生から社会人、ファミリー層まで幅広いユーザーにおすすめのタブレットセットです。

オンライン授業、電子書籍、動画視聴、YouTube、映画鑑賞、ネット検索、レシピ確認、SNS、メール、資料確認、在宅ワークなど、さまざまなシーンで活躍します。

11インチクラスの大画面は、スマートフォンよりも見やすく、ノートパソコンよりも手軽に持ち運びやすいサイズ感。自宅用のサブ端末としてはもちろん、外出先や出張先、カフェ、学校、オフィスでも使いやすい一台です。

50%OFFで16,000円。コスパ重視の方におすすめ

近年、タブレット市場では、動画視聴、オンライン学習、在宅ワーク、電子書籍、資料閲覧などの需要が高まっています。一方で、タブレット本体に加えて、キーボード、ケース、ペン、フィルムなどを別途購入すると、想定以上にコストがかかる場合があります。

DOOGEE U11セット版は、必要なアクセサリーをまとめたセット内容でありながら、再入荷記念セールにより16,000円（税込）で購入できるため、コストパフォーマンスを重視する方に適しています。

「初めてのタブレットを探している方」

「子どもの学習用タブレットを探している方」

「動画視聴や電子書籍に使える大画面タブレットが欲しい方」

「在宅ワークや資料作成用にキーボード付きタブレットを探している方」

「できるだけ安く、付属品まで揃えたい方」

このようなニーズに応えるセット商品です。

キャンペーン概要

商品名：DOOGEE U11セット版

通常価格：32,000円（税込）

セール価格：16,000円（税込）

割引率：50%OFF

販売店舗：DOOGEEストア 楽天市場店

販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-set/

付属品：キーボード、保護ケース、タッチペン、マウス、強化ガラスフィルム

販売形式：数量限定・在庫限り

注意事項：在庫がなくなり次第、予告なく終了する場合があります。

DOOGEEストアについて

DOOGEEストアは、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチなどのモバイルデバイスを取り扱うオンラインストアです。日常使いしやすい高コストパフォーマンス製品を中心に、学習、仕事、エンターテインメント、ビジネスシーンに対応する商品を展開しています。

今後も、より多くのお客様に使いやすく、選びやすいデジタル製品をお届けできるよう、魅力的な商品とキャンペーンを提供してまいります。