【大感謝SALE】広島県の「寿司と居酒屋 魚民 横川南口駅前店」と「白木屋 横川南口駅前店」の2店舗で3日間限定の“料理全品半額”＆“半額チケットバックキャンペーン”を開催！
「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。この度、「寿司と居酒屋 魚民 横川南口駅前店」と「白木屋 横川南口駅前店」の2店舗で3日間限定の「料理全品半額」＆「半額チケットバック」キャンペーンを実施いたします。
ぜひこの機会のご利用をお待ちしております。
「寿司と居酒屋 魚民 横川南口駅前店」「白木屋 横川南口駅前店」限定、大感謝セール！
開催期間：2026年6月17日（水）～2026年6月19日（金）の3日間
実施内容：店内でご飲食される料理を全品半額でご提供いたします。
また、お会計金額の半額分をセール期間終了後にご利用いただける食事券として還元いたします。
【ご留意事項】
・別途チャージ料がかかります。
・一部対象外の商品がございます。
・ランチ、定食メニュー、サービスタイムメニュー、宴会コース、テイクアウト、デリバリーは対象外です。
・その他施策、クーポン券、割引券などとの併用はできません。
・キャンペーンでお渡しするお食事券はセール期間終了後よりご利用可能です。
・詳しくは店舗従業員までお尋ねください。
この機会にぜひ「寿司と居酒屋 魚民 横川南口駅前店」「白木屋 横川南口駅前店」でご飲食をお楽しみください。
寿司と居酒屋 魚民 横川南口駅前店 店舗情報
“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”
「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューを取り揃えた「魚民」で、自慢のお寿司もお召し上がりいただけるブランドです。
ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。
■メニュー
営業時間：月-木 17：00-1：00
金 17：00-3：00
土 16：00-3：00
日 16：00-1：00
住 所：広島県広島市横川新町1-1 トータスビル 1階
電話番号：082-233-9488
席 数：126席
喫 煙 室 ：あり
U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/802766/
白木屋 横川南口駅前店 店舗情報
「白」の気品、「木」のぬくもり、「屋」台の賑わいが店名の由来です。
時代のニーズに対応し、単に「お酒を提供する場所」から「楽しい時間と空間を提供する場所」をコンセプトに、元気で明るいお店づくりを目指しています。
豊富なメニューとリーズナブルな価格で多くのお客様に支持され続ける居酒屋です。
■メニュー
営業時間：日-木 17：00-0：00
金・土 17：00-2：00
住 所：広島県広島市横川新町1-1 トータスビル 2階
電話番号：082-295-1488
席 数：100席
喫 煙 室 ：あり
U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/829290/
皆様のご来店をお待ちしております。
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes