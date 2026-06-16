【大感謝SALE】広島県の「寿司と居酒屋 魚民 横川南口駅前店」と「白木屋 横川南口駅前店」の2店舗で3日間限定の“料理全品半額”＆“半額チケットバックキャンペーン”を開催！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。この度、「寿司と居酒屋 魚民 横川南口駅前店」と「白木屋 横川南口駅前店」の2店舗で3日間限定の「料理全品半額」＆「半額チケットバック」キャンペーンを実施いたします。

ぜひこの機会のご利用をお待ちしております。

「寿司と居酒屋 魚民 横川南口駅前店」「白木屋 横川南口駅前店」限定、大感謝セール！

開催期間：2026年6月17日（水）～2026年6月19日（金）の3日間

実施内容：店内でご飲食される料理を全品半額でご提供いたします。

また、お会計金額の半額分をセール期間終了後にご利用いただける食事券として還元いたします。

【ご留意事項】

・別途チャージ料がかかります。

・一部対象外の商品がございます。

・ランチ、定食メニュー、サービスタイムメニュー、宴会コース、テイクアウト、デリバリーは対象外です。

・その他施策、クーポン券、割引券などとの併用はできません。

・キャンペーンでお渡しするお食事券はセール期間終了後よりご利用可能です。

・詳しくは店舗従業員までお尋ねください。

この機会にぜひ「寿司と居酒屋 魚民 横川南口駅前店」「白木屋 横川南口駅前店」でご飲食をお楽しみください。

寿司と居酒屋 魚民 横川南口駅前店 店舗情報

“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”

「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューを取り揃えた「魚民」で、自慢のお寿司もお召し上がりいただけるブランドです。

ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

■メニュー

営業時間：月-木 17：00-1：00

金 17：00-3：00

土 16：00-3：00

日 16：00-1：00

住 所：広島県広島市横川新町1-1 トータスビル 1階

電話番号：082-233-9488

席 数：126席

喫 煙 室 ：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/802766/

白木屋 横川南口駅前店 店舗情報

「白」の気品、「木」のぬくもり、「屋」台の賑わいが店名の由来です。

時代のニーズに対応し、単に「お酒を提供する場所」から「楽しい時間と空間を提供する場所」をコンセプトに、元気で明るいお店づくりを目指しています。

豊富なメニューとリーズナブルな価格で多くのお客様に支持され続ける居酒屋です。

■メニュー

営業時間：日-木 17：00-0：00

金・土 17：00-2：00

住 所：広島県広島市横川新町1-1 トータスビル 2階

電話番号：082-295-1488

席 数：100席

喫 煙 室 ：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/829290/

皆様のご来店をお待ちしております。

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes