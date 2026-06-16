草津町と子育て支援で連携協定　安心して子育てできる地域づくりに貢献〔群馬〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム群馬（本部：高崎市中大類町、理事長：大平真紀子）は6月4日（木）、吾妻郡草津町（宮崎公雄町長）と「子育て支援の推進に係る連携に関する協定」を締結しました。協定に基づき、申請した子育て世帯へ育児に活用できる商品を詰め合わせた「おめでとうばこ」のプレゼントを開始します。行政と生協の協同により、子育て応援サービスを地域の誰もが受け取れる環境づくりを推進します。

パルシステムが自宅に届ける「おめでとうばこ」

協定は、安心して子育てができる地域社会を目指すため締結します。生協宅配による地域密着型のネットワークと子育て世帯との日常的な接点を生かし、県内行政による子育て支援施策を効果的に推進します。締結式は草津町役場で行われ、宮崎町長とパルシステム群馬理事長の大平真紀子が連携の強化を確認しました。

▲協定書を交わした宮崎町長（右）と大平理事長（左）

協定に基づき草津町は、4カ月児健診時などに出生祝いとして育児用品を詰め合わせた「おめでとうばこ」の案内リーフレットを配付します。申請すると、パルシステムが宅配サービスで届けるおしりふきやベビーソープ、離乳食づくりに役立つツナフレークやだしパック、レシピ本などを無料で届けます。

▲「おめでとうばこ」の内容

「おめでとうばこ」は、町に代わりパルシステムが申請者に直接手渡します。訪問時には町が作成する子育て相談や支援団体のリストなどの情報を紹介するなど、育児中の困りごとなどに寄り添う「見守り活動」にもつなげます。子育て世帯を応援する生協として、商品の提供と配達の役割を担います。2026年2月から開始した市町村との子育て支援に係る連携協定は今回で14自治体となり、地域ぐるみの子育て応援を広げています。

レシピやコラムなど育児情報が充実

パルシステムは週1回、宅配のため草津町の同じ地域を訪れます。地域に密接したインフラを生かし、育児に役立つオリジナル商品「yumyumシリーズ(https://www.pal-system.co.jp/yumyum/item/?srsltid=AfmBOorOYOv9QSzlixZFRP_g8w2B-nxVMA3Xd6ogz-X7bnQVTEU-mIEp)」などをはじめ、利用者とともに開催する子育て関連の交流イベントや独自で運営する育児サイト「子育て123(https://kosodate.pal-system.co.jp/)」などの情報を届けています。困ったときの相談窓口も案内し、多様なつながりによる協同の力で子育て世帯を応援します。

パルシステム群馬はこれからも、子育て情報を積極的に発信する生活協同組合として、行政をはじめさまざまな人たちと協同し、誰もが安心して子どもを育てられる地域づくりを目指します。

生活協同組合パルシステム群馬

所在地：群馬県高崎市中大類町120-11、理事長：大平真紀子

出資金：11.2億円、組合員数：5.1万人、総事業高：61.6億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-gunma.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/