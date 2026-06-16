全米映画公開10周年を記念して再び東京へ　『ラ・ラ・ランド イン コンサート2026』開催決定

株式会社KOA CREATIVE

株式会社KOA CREATIVE（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：飯島則充）は、2026年10月31日（土）、11月1日(日)の2日間、東京国際フォーラム ホールAにて、『ラ・ラ・ランド イン コンサート 2026 』を開催いたします。6月21日（日）までオフィシャル先行予約を受付中です。

世界中の観客を魅了し続けてきた映画『ラ・ラ・ランド』。

アカデミー賞(R)6部門受賞、ゴールデングローブ賞(R)7部門受賞、グラミー賞(R)2部門受賞という輝かしい実績だけでなく、その美しい音楽と夢を追う人々の物語は、世代や国境を越えて愛され続けています。

全米映画公開から10周年という節目を迎える今、映画全編上映とフルオーケストラとジャズバンドによる生演奏で体感するシネマ・コンサートが再び東京へ。スクリーンと音楽が織りなす、特別な映画体験をお届けします。



作曲家ジャスティン・ハーウィッツが生み出した名スコアが、ライブならではの迫力で鮮やかに甦る。『City of Stars』、『Another Day of Sun』をはじめとする楽曲の魅力を、映像と音楽が完全にシンクロするシネマ・コンサートならではの臨場感でお楽しみいただけます。

世代や国境を超えて愛され続ける物語が、圧巻の映像とサウンドによって新たな感動を生み出します。大スクリーンと生演奏で、あの感動と興奮をもう一度ご堪能ください。

公演概要

【公演名】 ラ・ラ・ランド イン コンサート 2026



【日 時】

2026年10月31日（土）

昼公演 11:00開場／12:00開演

夜公演 16:00開場／17:00開演

2026年11月 1日（日）

11:00開場／12:00開演

【会 場】 東京国際フォーラム ホールA

【出 演】

指揮：井田勝大

演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

LA LA LAND in Concert 2026 スペシャルバンド

Piano：森丘ヒロキ

Keyboard：吉田さとる

Guitar：塚田剛

Bass：岩切秀磨

Drums：丹寧臣

Trumpet：ルイス・バジェ（10/31）

鈴木正則（11/1）

Trombone：中川英二郎

Sax：大石俊太郎、江川良子、平賀美樹

※プログラムや出演者は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■ チケット情報 (全席指定／税込）

SS席：14,000円

（オリジナル特典付／センター前方ブロック）

S席：11,000円

A席： 9,000円



◆チケットご購入上のご注意

＊全て税込・全席指定となります。

＊3歳未満入場不可、3歳以上のお客様はチケットが必要です。

＊都合により出演者・曲目が変更となる場合がございます。

＊英語上映・日本語字幕付き

＊映画キャスト・シンガー・ダンサーは出演しません

※車いす席をご希望の方はS席をご購入後、

サンライズプロモーション(0570-00-3337、平日12:00～15:00)へご連絡ください。



■発売情報

＜オフィシャル先行受付＞

2026年6月13 日（土）00:00 ～ 6月21日（日）23:59

・オフィシャル先行

https://l-tike.com/st1/lalaland2026-official



＜プレイガイド1次先行受付＞

2026年6月26 日（金）10:00 ～ 7月5日（日）23:59

・オフィシャル先行

https://l-tike.com/lalaland2026/ Lコード：36023

＜プレイガイド2次先行受付＞

2026年7月10日（金）10:00 ～ 7月20日（月・祝）23:59

・ローソンチケット https://l-tike.com/lalaland2026/ Lコード：36023

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/lalaland2026/ Ｐコード：330-624

・イープラス https://eplus.jp/lalaland2026/

＜一般発売＞

2026年7月25日（土）9:00 ～

ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス 各プレイガイドにて

■公式サイト https://www.koacreative.co.jp/lalalandinconcert/



■チケットに関するお問合わせ

サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）



主催 ： KOA CREATIVE ／ソニー・ミュージックソリューションズ ／ サンライズプロモーション

■出演：PERFORMERS

指揮：井田勝大 KATSUHIRO IDA

鳥取県生まれ。東京学芸大学音楽科卒業、同大学院修了。2003年から来日オペラ団体の公演に制作助手として携わり、ミラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場、バイエルン国立歌劇場、東京のオペラの森などで小澤征爾、ズービン・メータのアシスタントを務める。

07年、東京バレエ団『ドナウの娘』日本初演にあたり指揮者アシスタントとして楽譜の修正を含め大きな役割を果たす。同年11月、Kバレエ カンパニー（現K-BALLET TOKYO）『白鳥の湖』公演でデビュー。以降、Kバレエの多くの公演を指揮するほか、東京バレエ団、谷桃子バレエ団、牧阿佐美バレヱ団、ウィーン国立バレエ団、ロシア国立モスクワ・クラシックバレエ団等、国内外の数多くのバレエ団と共演。2018年よりNHK『バレエの饗宴』の指揮を務めている。世界初演となる K-BALLET TOKYO『カルメン』『クレオパトラ』『マダム・バタフライ』では音楽制作を担当する。

オーケストラとは東京フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、広島交響楽団、九州交響楽団ほかと共演。2019年 ブロードウェイ・ミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』、2024年 浅田真央アイスショー『Everlasting33』、新作バレエ『赤毛のアン』では音楽監督、指揮を務めるなど幅広いジャンルで活躍している。現在、K-BALLET TOKYO音楽監督、シアター オーケストラ トウキョウ音楽監督/常任指揮者、信州大学教育学部講師、洗足学園音楽大学非常勤講師。

2025年1月、令和６年度鳥取県文化奨励賞受賞。

演奏：東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonic Orchestra

1911年創立。日本で最も古い歴史と伝統を誇るオーケストラ。約160名のメンバーをもち、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督にチョン・ミョンフン、首席指揮者にアンドレア・バッティストーニ、桂冠指揮者に尾高忠明、大野和士、ダン・エッティンガー、特別客演指揮者にミハイル・プレトニョフ、アソシエイト・コンダクターにチョン・ミンを擁する。定期演奏会や「渋谷／平日／休日の午後のコンサート」など、クラシック音楽を広く普及させる自主公演の他、新国立劇場のレギュラーオーケストラとしてオペラ・バレエ演奏、『NHKニューイヤーオペラコンサート』『ブラボー！オーケストラ』『名曲アルバム』『題名のない音楽会』『クラシックTV』『東急ジルベスターコンサート』『NHK紅白歌合戦』『いないいないばあっ！』などの放送演奏により、全国の音楽ファンに親しまれる存在として高水準の演奏活動と様々な教育的活動を展開している。

公式ウェブサイト https://www.tpo.or.jp/

演奏：LA LA LAND in Concert 2026 スペシャルバンド

Piano：森丘ヒロキ

Keyboard：吉田さとる

Guitar：塚田剛

Bass：岩切秀磨Drums：丹寧臣

Trumpet：ルイス・バジェ（10/31）

鈴木正則（11/1）

Trombone：中川英二郎

Sax：大石俊太郎、江川良子、平賀美樹

◇会社概要

株式会社KOA CREATIVE



代表取締役：飯島則充

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F

設立：2025年4月16日

資本金：1,000万円

取引先銀行：三菱UFJ銀行

事業内容：コンサート、イベントの企画・制作・興行及び受託遂行

URL：https://koacreative.co.jp/

代表の飯島則充は、日本におけるシネマコンサートのパイオニア。株式会社プロマックス代表取締役社長として数多くの大型公演を手がけたのち、同職を退任し、2025年4月にKOA CREATIVEを設立しました。

今後の公演について：

2026年8月22日（土）日本武道館

「マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス 2026」開催決定！

昨年大好評を博した「マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス」が、LAハリウッド・ボウルでのみ披露された特別なプロジェクション・マッピング演出を携え、日本武道館に再上陸。映像と完全同期するライブ演奏が生み出す、大迫力の異次元コンサート体験！

＜先行予約受付実施中＞公演詳細は https://www.koacreative.co.jp/marvel-isce/

2026年9月6日（日）サントリーホール

「めっっっちゃ楽しい！リムスキー＝コルサコフ！！」 ロシアの作曲家リムスキー＝コルサコフの名曲を本公演では、ロシア音楽を代表する作曲家リムスキー＝コルサコフの名作を、日本屈指の吹奏楽団シエナ・ウインド・オーケストラと、指揮・原田慶太楼によるトークを交え、熱量溢れる演奏でお届けします。

＜先行予約受付実施中＞公演詳細は https://www.koacreative.co.jp/sienawind-rimskykorsakov/