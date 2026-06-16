「Nexon Developers Conference 26」が本日より開幕

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、連結子会社であるNEXON Korea Corporation（所在地：韓国京畿道城南市、共同代表取締役CEO：姜大賢／カン・デヒョン、金政郁／キム・ジョンウク、以下 ネクソンコリア）の主催による開発者向けカンファレンス「Nexon Developers Conference（NDC) 26」を本日開幕したことをお知らせいたします。今年で19年目を迎えるNDCは、6月16日～18日の3日間、韓国のネクソンコリア社屋及びその周辺施設で開催されます。

今年のNDCは､ゲーム開発におけるAI活用をメインテーマとし、企画､制作､ライブ運営など､ゲーム開発のさまざまな分野にわたる51のセッションを実施いたします｡

当社の代表取締役社長であるイ・ジョンホンは、次のように述べています。

「NDCは長年にわたり、クリエイティブプロセスにおける課題についての率直な洞察と議論を交わす場として機能してきました。今年のカンファレンスは、人工知能の活用を通じて試行錯誤の時間とコストを削減し、クリエイターがより自由に発想し、試し、新しいアイデアを世に送り出せる取り組みに焦点が当てられています。誰もが同様のツールを利用できる時代であるからこそ、成功には明確なビジョンに加え、プレイヤーへの深い共感及び理解が求められます。」

カンファレンス開催期間中､ネクソンコリア社屋では、ネクソンIPを題材とした多数のゲームアート作品を展示するほか、ゲームサウンド制作のプロセスを紹介する展示も催されます。

NDC26の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。NDC公式YouTubeチャンネルでは、全セッションをライブ配信いたします。

- NDC公式ウェブサイト：https://ndc.nexon.com/- 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ndckr

株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。