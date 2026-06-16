新入団のお知らせ　No.10 京谷充洋

写真拡大 (全2枚)

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、京谷充洋選手の入団が決定しましたので、お知らせいたします。


京谷選手は、清水高等学校を卒業後、明治大学へ進学。その後、アジアリーグアイスホッケーの東北フリーブレイズに加入し、6シーズンにわたりプレーしてまいりました。また、U-18日本代表、U-20日本代表として国際大会に出場するなど、豊富な経験を有する選手です。


機動力と展開力を生かし、攻撃にも積極的に関わるディフェンスプレーヤーで、パックを前線へ運び、的確なパスで攻撃の起点となるプレーを得意としています。優れたスケーティング能力と状況判断力を武器に、攻守の切り替えの速さを発揮しながら、得点機会の創出にも貢献できることが大きな特徴です。


なお、京谷選手は、昨シーズンに実施したクラブ創設100周年記念表彰において「功労賞」を受賞された故・京谷隆彦氏の親族関係にあたります。





■京谷 充洋（きょうや みちひろ）


■背番号　　：10


■ポジション：DF


■出身地　　：北海道釧路市


■生年月日　：1998年02月16日


■身長／体重：172cm／78kg


■経歴　　　：清水高校→明治大学→東北フリーブレイズ（2020-2026）


　　　　　　　→H.C.栃木日光アイスバックス（2026-）


■代表歴　　：2014-2015 U-18日本代表


　　　　　 　 2016-2017 U-20日本代表


<コメント>


みなさん、こんにちは。


今シーズンからアイスバックスでプレーさせていただくことになりました。


チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。


よろしくお願いいたします。