新入団のお知らせ　No.10 京谷充洋

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、京谷充洋選手の入団が決定しましたので、お知らせいたします。

京谷選手は、清水高等学校を卒業後、明治大学へ進学。その後、アジアリーグアイスホッケーの東北フリーブレイズに加入し、6シーズンにわたりプレーしてまいりました。また、U-18日本代表、U-20日本代表として国際大会に出場するなど、豊富な経験を有する選手です。

機動力と展開力を生かし、攻撃にも積極的に関わるディフェンスプレーヤーで、パックを前線へ運び、的確なパスで攻撃の起点となるプレーを得意としています。優れたスケーティング能力と状況判断力を武器に、攻守の切り替えの速さを発揮しながら、得点機会の創出にも貢献できることが大きな特徴です。

なお、京谷選手は、昨シーズンに実施したクラブ創設100周年記念表彰において「功労賞」を受賞された故・京谷隆彦氏の親族関係にあたります。

■京谷 充洋（きょうや みちひろ）

■背番号 ：10

■ポジション：DF

■出身地 ：北海道釧路市

■生年月日 ：1998年02月16日

■身長／体重：172cm／78kg

■経歴 ：清水高校→明治大学→東北フリーブレイズ（2020-2026）

→H.C.栃木日光アイスバックス（2026-）

■代表歴 ：2014-2015 U-18日本代表

2016-2017 U-20日本代表

<コメント>

みなさん、こんにちは。

今シーズンからアイスバックスでプレーさせていただくことになりました。

チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。

よろしくお願いいたします。