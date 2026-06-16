福田屋百貨店にてブレックス 2025-26シーズン 写真展を実施

株式会社栃木ブレックス

6月21日(日)まで、福田屋百貨店（宇都宮店・インターパーク店・鹿沼店）の3店舗にて2025-26シーズンを振り返るブレックス写真展を実施しております。



ブレックスオフィシャルカメラマンが撮影した激闘の数々の写真が展示されます。

入場料は無料ですので、ぜひ、お立ち寄りください。

宇都宮店：3F 宇都宮ブレックスショップ宇都宮店：3F 宇都宮ブレックスショップ

宇都宮ブレックス 2025-26シーズン写真展 概要

インターパーク店：1F 中央アトリウムインターパーク店：1F 中央アトリウム鹿沼店：3F特設会場鹿沼店：3F特設会場

期間：2026年6月10日(水)～2026年6月21日(日)

時間：10:00～20:00※最終日は19:00閉場

会場：宇都宮店：3F 宇都宮ブレックスショップ

インターパーク店：1F 中央アトリウム

鹿沼店：3F特設会場

入場料：無料