福田屋百貨店にてブレックス 2025-26シーズン 写真展を実施
株式会社栃木ブレックス
宇都宮店：3F 宇都宮ブレックスショップ
宇都宮店：3F 宇都宮ブレックスショップ
インターパーク店：1F 中央アトリウム
インターパーク店：1F 中央アトリウム
鹿沼店：3F特設会場
鹿沼店：3F特設会場
6月21日(日)まで、福田屋百貨店（宇都宮店・インターパーク店・鹿沼店）の3店舗にて2025-26シーズンを振り返るブレックス写真展を実施しております。
ブレックスオフィシャルカメラマンが撮影した激闘の数々の写真が展示されます。
入場料は無料ですので、ぜひ、お立ち寄りください。
宇都宮店：3F 宇都宮ブレックスショップ
宇都宮店：3F 宇都宮ブレックスショップ
インターパーク店：1F 中央アトリウム
インターパーク店：1F 中央アトリウム
鹿沼店：3F特設会場
鹿沼店：3F特設会場
宇都宮ブレックス 2025-26シーズン写真展 概要
期間：2026年6月10日(水)～2026年6月21日(日)
時間：10:00～20:00※最終日は19:00閉場
会場：宇都宮店：3F 宇都宮ブレックスショップ
インターパーク店：1F 中央アトリウム
鹿沼店：3F特設会場
入場料：無料