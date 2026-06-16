【東芝】【東芝デバイス＆ストレージ】令和８年度全国発明表彰「発明賞」の受賞について

２０２６−６−１６



株式会社東芝



東芝デバイス＆ストレージ株式会社





令和８年度全国発明表彰「発明賞」の受賞について









































































図1： HDD記録部概要図図2： 本発明の記録ヘッド構造図3： 本発明を搭載したデータセンター向けHDD表彰式の様子（左から、前田知幸、高岸雅幸、成田直幸、山田健一郎）